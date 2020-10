Zusammenfassung

An der heutigen Pressekonferenz zur Corona-Lage in der Schweiz lassen vor allem die Aussagen des Leiters der wissenschaftlichen Taskforce aufhorchen. Martin Ackermann plädiert für strengere Massnahmen, die so schnell wie möglich umgesetzt werden müssten. Er empfiehlt flächendeckend und ab sofort wo möglich: Homeoffice sowie Maskentragen in Innenräumen. Anzahl und Grösse von Veranstaltungen müssten reduziert werden.

«Die Zahlen sind ein Schock, aber auch eine Chance, nun schnell zu reagieren», sagt Ackermann am Freitag in Bern.

Auch wenn in einer Woche neue Massnahmen in Kraft treten würden, würden die Fallzahlen und die Zahlen der Hospitalisierungen heute in zwei Wochen um den Faktor vier steigen, sagt er weiter. Das bedeutet in zwei Wochen würden 12'000 Fälle gezählt.

Wann das Gesundheitssystem in der Schweiz an seine Grenzen stösst, kann Ackermann allerdings nicht sagen. Er habe diese Zahlen nicht zur Hand. Aber das Coronavirus sei so gefährlich wie bei der ersten Welle. «Wir sehen keine Evidenz, dass sich das Virus in einer Art und Weise verändert hat, dass es weniger gefährlich wäre.» Aber man wisse mehr als im Frühling.

Der starke Anstieg der Zahlen erkläre sich die Taskforce mit dem kälteren Wetter und der Tatsache, dass sich die Menschen nun wieder vermehrt in Innenräumen aufhalten würden.