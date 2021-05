Bettelverbot in Basel – «Dann gehen wir eben wieder heim – Gott wird uns helfen» Politik und Gewerbe reagieren vorwiegend positiv auf den Vorschlag der Regierung für ein «ausgedehntes Bettelverbot». Und die Bettler? Sie sind ratlos. Alessandra Paone

Drei Bettlerinnen aus Rumänien sitzen auf einer Bank vor dem Bahnhofsgebäude in Basel. Foto: Alessandra Paone

Seit vergangenem Juli prägen Bettlerinnen und Bettler aus Osteuropa das Stadtbild. Mit ausgestreckter Hand sitzen sie vor den Läden am Boden, bieten auf der Strasse Rosen an und schlafen in den Parkanlagen. An diesem Montagnachmittag sind aber kaum welche zu sehen. Weder vor dem Coop am Aeschenplatz noch weiter vorn beim Bankverein. Und auch beim De-Wette-Park, einem beliebten Begegnungsort, ist niemand.

Als hätten sie es gespürt, dass für sie schon bald alles anders sein könnte: Die Basler Regierung hat am Morgen ihren Ratschlag zur Einführung eines ausgedehnten Bettelverbots präsentiert. Sie will das Betteln künftig an vielen Orten in der Innenstadt untersagen und bestimmte Verhaltensweisen bestrafen. Vermutlich ist es aber das unbeständige Wetter, das die Bettler von der Strasse fernhält – es regnet seit Tagen. Vom Plan der Behörden wissen sie jedenfalls nichts, wie sich später bei einem Gespräch am Basler Hauptbahnhof herausstellt.