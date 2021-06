Bettlerinnen beim Bahnhof frönen ihrem Lifestyle. Foto: Dominik Plüss

Es gibt eine Zeit für Hetze und eine Zeit, um Danke zu sagen. Jetzt, da ein Ende der Pandemie absehbar ist, die Zigeuner-Impfungen langsam ihre Wirkung entfalten, immer weniger Armutsviren die Gemüter befallen, weil sie weiterziehen auf die Baustellen Europas oder in ihre Siedlungsunorte im Osten zurückkehren, wie Wandervögel, die der sozialen Kälte entfliehen – jetzt ist es Zeit, Danke zu sagen.

Lasst uns froh sein, weil diese «Subjekte» (Wortschöpfung von LDP-Grossrat André Auderset) nur die besten, schon vergessen geglaubten Basler Eigenschaften hervorbrachten: Unsere Gesellschaft ist zusammengewachsen in solidarischer Ablehnung der «Bettlerseuche» (Auderset). In freudiger Ekstase, ja in einer wahren «Bettelorgie» (SVP-Grossrat Joël Thüring) fallen die Eingeborenen vom Rheinknie übereinander her.