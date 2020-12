Springsteen am Samstag (VI) – Danke, Bruce, der Brief ist angekommen Die Künstler-Fan-Beziehung darf auch mal wackeln, erst dann zeigt sich, wie stabil sie wirklich ist. Markus Wüest

Bruce Springsteen in den späten 1970er-Jahren in New Jersey. Foto: Sony Music

Ich habe Bruce Springsteen und die E-Street-Band im April 1981 im Zürcher Hallenstadion zum ersten Mal live gesehen. Es war die Tour nach Veröffentlichung seines Albums «Darkness on the Edge of Town» – bis heute sein bestes, meiner Meinung nach. Mit meinem Englisch-Diktionär habe ich all seine Texte analysiert und neue Wörter gelernt.

Wenn ich je so etwas wie ein Idol in meinem Leben hatte, dann ihn, den Rocker aus New Jersey. Jedes Mal, wenn ich ihn live erleben durfte, spürte ich unendliche Vorfreude – und während des Konzerts bereits grosse Trauer, dass es bald vorbei sein würde.