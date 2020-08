Weniger Convenience in der Krise – Dank Lockdown essen Basler gesünder Im Homeoffice wird zu Hause gekocht, Fertiggerichte haben es schwer. Der Basler Fleischverarbeiter Bell profitierte dagegen von Grenzschliessungen. Er verkaufte deutlich mehr Fleisch im Inland. Kurt Tschan

Bei Bell wurde während des Lockdown ohne Zwischenfälle weitergearbeitet. Hohe Hygienevorschriften sorgten für den Schutz der Mitarbeitenden. Foto; Bell

Der Basler Fleisch- und Convenience-Verarbeiter Bell hat den Lockdown gut gemeistert. Anders als in anderen Schlachthöfen wurde das Virus in Schach gehalten. «Durch die konsequente Umsetzung von Schutz- und Hygienemassnahmen an allen Standorten konnte die Gesundheit der Mitarbeitenden geschützt und eine Verbreitung des Coronavirus in den Betrieben bisher verhindert werden», heisst es im Halbjahresbericht. Dadurch habe Bell die Lieferbereitschaft jederzeit aufrechterhalten können.