Ab in den Märchenwald – Dank Hobbit und Pinocchio dem Corona-Blues entfliehen Der Reinacher Skulpturenweg strahlt in den Wintertagen eine ganz besondere Mystik aus. Lisa Groelly

Als würde sie einen anschauen: Die Blumenelfe von Christof Burkhardt. Foto: Pino Covino

In diesen bewegten Zeiten wünscht man sich zuweilen, den ganzen Trubel für einen Moment hinter sich zu lassen und in eine andere Welt einzutauchen. Besonders effektiv funktioniert dies auf dem Skulpturenweg in Reinach. Wobei «Reinacher Märchenwald» wohl die treffendere Bezeichnung wäre.

Der Themenweg startet gleich oberhalb des Leyhuus der Bürgergemeinde Reinach. An den zwei Drachen vorbei und durch das überwucherte Tor – schon steht man mitten in der Märchenwelt. So wird sich Alice gefühlt haben, als sie das erste Mal den Kaninchenbau betrat. Ein schmaler Pfad, angenehm im Tritt und mit Kinderwagen knapp zu bewältigen, führt schliesslich zu all den Trollen, Hexen und Feen.