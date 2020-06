Grenzöffnung im Dreiland – «Dank euch konnten wir die existenzbedrohende Krise bewältigen» Politikerinnen und Politiker aus dem Dreiland feierten die offenen Grenzen zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Martin Regenass

Austausch von Blumen und Grussworten: Landrätin des Landkreises Lörrach Marion Dammann (l.), Präsidentin des Departements Haut-Rhin Brigitte Klinkert (m.) und die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (r.). Foto: Nicole Pont

Seit Mitternacht sind die Grenzen zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz wieder offen. Ein Ereignis, das politische Amtsträger aus dem Dreiland auf der Europabrücke zwischen Huningue und Weil am Rhein am Montagmorgen mit Blumensträussen und Geschenken gefeiert haben. Marion Damman, Landrätin des Landkreises Lörrach, sprach von einem Gänsehaut-Moment. Zwar hätten sich die Amtsträger während des Lockdown telefonisch oder per Videokonferenz verständigen können. «Die Freundschaft hat deswegen aber nicht gelitten, wir freuen uns trotzdem, dass Begegnungen jetzt wieder möglich sind.» Ihre Hauptbotschaft richtete Damman an die drei Hauptstädte von Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Die Region müsse ihre Forderungen geschlossener an Berlin, Paris und Bern platzieren und mit Nachdruck fordern, was für das Dreiland wichtig ist. Beispielsweise, dass es nicht sein könne, dass im einen Land während der Corona-Krise Abstandsregeln von einem Meter, im nächsten von anderthalb Metern und im dritten von zwei Metern gelten. «Solche Vorgaben sollte man unbedingt vereinheitlichen können.»