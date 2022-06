Abo Hundestatistik: Zahlen und Funfacts Rocky, Luna, Kira und Leo sind die beliebtesten Hundenamen der Region

Welches sind die beliebtesten Hunderassen? Wie viele Hunde leben in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Quartier? In welcher Hundestatistik ist Basel Spitzenreiter? Zum Tag des Hundes gibt es hier die Antworten auf diese und weitere Fragen.