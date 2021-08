Auto mieten leicht gemacht – Dank App gibts kein Anstehen Basel erhält ein neues Mietmodell für Autos, Warten am Schalter entfällt. Drei Fahrzeuge stehen in der Garage des Hotels Victoria bereit. Allerdings lohnt sich stundenweises Mieten nicht. Daniel Aenishänslin

Marco Venturini (l.) und Alain Graf von Enterprise Rent-A-Car zeigen den Standplatz in der Garage des Hotels Victoria, die rund um die Uhr zugänglich ist. Foto: Dominik Plüss

«Zuerst musst du die Security passieren, dann wartest du am Gate, später wartest du auf dein Gepäck», beschreibt Marco Venturini die Leiden eines Reisenden, «dann willst du für den Mietwagen nicht noch eine weitere Stunde warten, um dem Mann am Schalter dasselbe zu erzählen, was du alles zuvor schon im Internet eingegeben hast.» Venturini ist Managing Director von Enterprise Schweiz.

Die Firma bietet ab Montag nun auch in Basel drei Mietwagen ohne langes Anstehen. Ohne Schalter.

Alles läuft über das Smartphone und die App «Click & Go». Die App zeigt, wo ein Fahrzeug frei ist, über sie kann das gewünschte Zeitfenster gebucht werden, und mittels Bluetooth-Verbindung öffnet sie sogar die Fahrzeugtüre. Es braucht auch keinen Schlüssel, um den Motor zu starten. Alles läuft über die App.