FCB-Frauen vor dem Finaleinzug – Danique Stein will ihren Abschied noch ein bisschen hinauszögern Den Frauen des FC Basel reicht im Halbfinal-Rückspiel am Samstag gegen Servette ein Remis, um in den Final einzuziehen. Wird es die letzte Partie der Trainerin? Tilman Pauls

Nach einem Jahr als Trainerin der FCB-Frauen wird Danique Stein nach der Saison von ihrem Posten zurücktreten. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Zum Abschied gibt es ein eingerahmtes Trikot mit der Rückennummer 21, einen Strauss Blumen und – na klar – auch ein bisschen Wehmut. Nach einem Jahr als Trainerin der FCB-Frauen wird Danique Stein am Ende dieser Saison zurücktreten. Aber das Gute an der Sache ist, dass Stein und ihr Team selbst beeinflussen können, wann genau dieses Ende sein wird.

Ende April kam die überraschende Ankündigung des Rücktritts. Das Gefühl, dass es so nicht mehr weitergeht, war bei Stein aber schon länger da. «Der Prozess hat im Dezember, im Januar begonnen», sagt sie. Schon da merkt die 31-Jährige, wie enorm der Aufwand ist: Trainerin sein und gleichzeitig Teil der Geschäftsführung der Campus-Stiftung. Täglich fast zwölf Stunden Arbeit, kaum noch Flexibilität.

Als Stein dann auch noch die Aufnahmeprüfung für das Trainer-A-Diplom verfehlt, ist es der eine Rückschlag zu viel. Das «i-Tüpfelchen», wie sie sagt. Die endgültige Entscheidung trifft Stein für sich Mitte April und teilt es wenig später dann auch ihren Spielerinnen mit. «Es war sehr emotional.» Und es ist ja nicht nur die Trainerin, die das Team nach dieser Saison verlassen wird.

Die FCB-Frauen befinden sich gerade – ähnlich wie die Männer – in einem happigen Umbruch. Der Technische Leiter Simon Lombris geht, die Innenverteidigerin Sina Hirschi, die Mittelfeldspielerin Clara Spiniello, Julia Matuschewski, Stürmerin Camille Surdez und auch Captain Melanie Huber.

Es gibt zwei Arten, wie ein Team auf so eine im Vorfeld angekündigte Umwälzung reagieren kann: Entweder es fällt noch während der Saison in seine Einzelteile zusammen – oder es rückt noch enger zueinander. «Uns hat es zusammengeschweisst», sagt Stein. Und das sieht man in den letzten Wochen auch an den Ergebnissen auf dem Rasen.

Stein und all die anderen Spielerinnen sind letztes Wochenende ja nur mit eingerahmten Trikots verabschiedet worden, weil es das letzte Heimspiel der Saison war. Die Baslerinnen stehen nach einem 2:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen Servette aber nicht nur mitten in der Saison. Sie haben auch beste Chancen auf einen Einzug ins Endspiel am 6. Juni in Lausanne.

Nach der Qualifikation waren die Baslerinnen das viertbeste Team der Super League. Dann folgten die beiden souveränen Viertelfinal-Siege gegen St. Gallen-Staad. Danach dieser überraschende Sieg im Hinspiel gegen den besten Club der Schweiz. Und jetzt ist der FC Basel an diesem Samstag in Genf (20 Uhr) nur noch 90 Minuten von einem möglichen Endspiel entfernt.

Danach wird die Mannschaft eine andere sein, mit anderen Spielerinnen und einer neuen Trainerin oder einem neuen Trainer. Aber ihr eigenes Ende an der Seitenlinie will Danique Stein natürlich noch so lange wie möglich hinauszögern.

