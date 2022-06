Gastbeitrag – Danilo Dolci – Gandhi von Sizilien Trappeto ist ein sizilianisches Fischerdorf. Hier befindet sich seit über 50 Jahren ein weithin bekanntes Friedenszentrum, das am 28. Juni 2024 neu eröffnet wird. Viel Unterstützung kommt aus der Region Basel. Meinung Markus Wüest

Danilo Dolci, 1977 in Partinico, Sizilien, fotografiert. Foto: Alessandro Fucarini/AP

Trappeto liegt 50 Kilometer von Palermo entfernt. Die Bevölkerung zählt 3000 Personen. Sie lebt auch von der Landwirtschaft und dem Tourismus. Die Cembalistin Daniela Dolci stammt von dort. Sie studierte an der Schola Cantorum Basiliensis, dirigierte bislang das Ensemble Musica Fiorita und engagierte sich auch im Basler Universitätsrat. Eigentlich wohnt die vielseitige Musikerin in Oberwil (BL). Derzeit reist sie aber fast jede zweite Woche nach Sizilien, um mit Verbündeten das Werk ihres Vaters zu reaktivieren. Er setzte sich zeitlebens für Arme und gegen Gewalt ein. Medien nannten ihn Gandhi von Sizilien.

In der Provinz Triest geboren, kam Danilo Dolci (1924–1997) schon als Jugendlicher ins Gefängnis, weil er Mussolini-Plakate entfernte und den Militärdienst verweigerte. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte er Architektur in Mailand, unterrichtete an einer Abendschule für Werktätige und setzte sich, von einem Priester inspiriert, immer mehr für verwaiste Kinder ein.

Trappeto, 50 Kilometer westlich von Palermo. Foto: Ueli Mäder

Statt für Privilegierte schöne Häuser zu bauen, zog sich Dolci 1952 ins ärmliche Trappeto zurück, wo sein Vater einst dem Bahnhof vorstand. Hier wollte er möglichst bescheiden leben und wenig Bemittelte unterstützen. «Wie kannst du glücklich sein, wenn rings um dich Hunger und Elend deine Brüder aufzehren», schrieb er schon 1948 in seinem Buch über Stufen des Glücks («L’ascesa alla felicità»).

In Trappeto durchfloss ein offener Abwasserkanal die Hauptstrasse. Landarbeitende konnten ihre Familie kaum ernähren. Die Kindersterblichkeit lag bei zehn Prozent. Ein Mädchen starb an Unterernährung. Dolci trat deshalb in einen ersten Hungerstreik, bis die Behörden genug Trinkwasser garantierten. Mit Arbeitslosen baute er Abwasserkanäle, Unterkünfte und Tagesstätten. Etliche Häuser seien selbst für Kühe unzumutbar, bemängelte er. Zudem könnten viele Zehnjährige nicht einmal ihren Namen schreiben.

Danilo Dolci erhielt für seine spitze Feder mehrere Preise und auch Geld, das er für Studienzentren, schulische und gesundheitliche Einrichtungen nutzte. Um karge Felder zu bewirtschaften, verwirklichte er mit 5000 Familien einen Stausee. Dabei legte er sich mit der Mafia an, die zuvor das Wasser monopolisierte. Landarbeitende errichteten zwölf weitere Dämme. Gegen Gewalt organisierte Dolci auch immer wieder Kundgebungen. Ein Friedensmarsch erstreckte sich mit 40’000 Teilnehmenden über 700 Kilometer.

Gewaltfreie Kommunikation

1968 bauten Dolci und Mitarbeitende in Trappeto ein kulturelles Begegnungs- und Friedenszentrum auf, das vorwiegend als Ausbildungs- und Tagungsstätte diente. Ansässige tauschten sich hier über gewaltfreie Kommunikation und demokratische Veränderungen aus. Zusammen mit Interessierten aus aller Welt. Zum Beispiel mit Violinist Yehudi Menuhin. Im Vordergrund stand, wie sich Bildung, Planung und Frieden von unten verwirklichen lassen. Ein eigener Rundfunk sollte die regionale Information stärken.

Danilo Dolci verstand die gewaltlose Kommunikation als revolutionäre Aktion. Er postulierte, konsequent abzurüsten, fair zu handeln und die Ernährung weltweit zu sichern. (1955 erschien sein Buch: «To Feed the Hungry».) Mehrmals wurde er für den Friedensnobelpreis nominiert. Schriftsteller und Intellektuelle wie Erich Fromm, Bertrand Russell oder Jean-Paul Sartre unterstützten ihn. Die Berner Universität verlieh ihm 1968 den Ehrendoktor. Im selben Jahr veröffentlichte er seine Schrift: «Was bedeutet Frieden?»

Das Friedenszentrum in einer Planskizze.

Frieden erfordert laut Dolci keineswegs, zu allen gleiche Distanz zu wahren. Zumal Ausbeutung, Waffen und tödliche Investitionen unterschiedlich verteilt seien. Ein enges Menschenbild erachte Kriege als einzige Möglichkeit, Konflikte zu bewältigen. Eine freiheitliche Moral setze indes kulturelle Kräfte frei. Und diese wirkten nachhaltiger denn materielle. Sie führten eher von einer autoritären zu einer plurizentrischen Welt. Zur gewaltfreien Transformation gehöre auch eine sokratisch fragende (mäeutische) Kommunikation. Das offene Explorieren begünstige ein soziales Hin und Her, ohne andere voreilig zu bewerten und sich über sie zu erheben. Gelingende Interaktion verlange Respekt, kritische Selbst-Reflexion und das Bemühen, dem erstrebten Frieden schon unterwegs zu folgen.

Für eine gerechte Welt

Was Dolci mit Gandhi verbinde, erwähnte die Zeitschrift «Neue Wege» (Zürich 1958, Nr. 52/2); nämlich die Bereitschaft, gewaltlos zu handeln, einfach zu leben, Not zu teilen und sich mit Benachteiligten für eine gerechte Welt einzusetzen. Im Basler Bulletin «Freunde von Danilo Dolci» (49/1977) würdigte Psychoanalytiker Erich Fromm, wie Dolci schöpferische Energien freisetze, auf Zwang verzichte, Interesse wecke und vorhandene Ressourcen nutze. Er versuche, soziale Wesen und Zusammenhänge verstehend zu ergründen, ohne sich aufzudrängen oder andere zu manipulieren. Und das qualifiziert die soziale Praxis.

Fromm plädierte (in: «Haben oder Sein», 1976) dafür, das Besitz-erpichte Haben-Wollen aufzugeben, sich mehr selbst zu vertrauen, gegenwärtig zu leben, einen eigenen Sinn zu suchen, keine Idole zu verehren, die Natur zu schützen und den Frieden zu erkunden.

Danilo Dolci orientierte sich eindrücklich an diesen Zielen. Nach seinem Tod (1997) schädigten Vandalen das Zentrum; auch 2018, nach der letzten Teilsanierung (2014). Für die neue Ära sind da weitere Vorkehrungen nötig. Das Areal umfasst 10’000 Quadratmeter, der Gebäudekomplex 3000 Quadratmeter. «Das beste Mittel ist», sagt die Initiantin Daniela Dolci, «wenn das Zentrum künftig wieder täglich lebt. Und da sind wir zuversichtlich. Wir freuen uns über die reichlichen Ideen und Partnerschaften für Ausbildung, Forschung und Veranstaltungen.»

