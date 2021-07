Groove Now Blues Festival – Danielle Nicole 20% Rabatt am Dienstag, 14. September Juni 2021, im Atlantis, Klosterberg 13, Basel

Danielle Nicole ZVG

Danielle Nicole verfügt nicht nur über eine der ausdruckstarksten und besten Stimmen im zeitgenössischen Blues, sondern ist auch eine grandiose Bassistin. Neben Bonnie Raitt und Susan Tedeschi ist Danielle sicherlich die beste weibliche Sängerin dieser Musikgattung. Im Gegensatz zu vielen ihrer ‘Peers’ hat sie nicht das Gefühl, sie müsse Janis Joplin nacheifern, was sich bei diesen Damen häufig in einem schreienden Gesang niederschlägt. Nicht so bei Danielle. Als Danielle 2019 an zwei hintereinanderfolgenden Abenden bei Groove Now auftrat, waren beide Konzerte ausverkauft und die Begeisterung riesig.

Danielle war Gründungsmitglied, Sängerin und Bassisten der Blues-Rock Band aus Kansas City - Tampled Under Foot. Danielle war die erste Frau, die einen Blues Music Award als ‘Best Instrumentalist-Bass’ gewonnen hat (2014). Die Band hat im Jahr 2012 bei Groove Now gespielt. Im Jahr 2015 hat sich Danielle Nicole dann auf ihre eigene Musikkarriere konzentriert und das Debutalbum “Wolf Den” veröffentlicht. Im 2018 folgte dann “Cry No More” (Concord Records).

Mit Brandon Miller, der auch gleichzeitig ihr Lebenspartner ist, verfügt Danielle über einen kongenialen Mitstreiter an der Gitarre. Cameron Tyler am Schlagzeug ist auch ein toller Jazz-Schlagzeuger. Mit ihm verfügt Danielle endlich über den dritten im Bund, der sich auf dem hohen Niveau der Band bewegt.

Aufgrund der grossen Nachfrage wird die Band an zwei Abenden hintereinander auftreten. Die Leser der Basler Zeitung erhalten für das Konzert am Dienstagabend einen ermässigten Eintrittspreis.

Konzertangaben:

Dienstag, 14. September Juni 2021

Atlantis, Klosterberg 13, Basel

Beginn: 20.30 h

Türöffnung: 20 h

Ihr BaZCard-Angebot

Tickets: CHF 69.– / Für BaZ-Leser: CHF 52.–

Code: baz2109

Keine Sitzplatzgarantie!