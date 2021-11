Gemeinderatswahlen in Riehen – Daniel Albietz will das Präsidium Die Bürgerliche Allianz geht mit ihren Bisherigen in den Wahlkampf. Der Linken wirft sie einen «unverschämten Anspruch» vor. Daniel Aenishänslin

Die Kandidierenden der Bürgerlichen Allianz Riehen (v. l.): Felix Wehrli (SVP), Silvia Schweizer (FDP), Daniel Albietz (Mitte) und Daniel Hettich (LDP). Foto: Pino Covino

«Never Change a Winning Team», sagte die Riehener Gemeinderätin Silvia Schweizer (FDP) am Mittwoch, während die Bürgerliche Allianz ihre Kandidierenden für den Gemeinderat bekannt gab. Die Wahlen finden im Februar 2022 statt. Zum angeblichen Winning Team gehören in diesem Fall Felix Wehrli (SVP), Daniel Hettich (LDP) und Daniel Albietz (Die Mitte) – alles Bisherige.

Aus den Reihen der Bürgerlichen wird es Albietz sein, der um das frei werdende Präsidium kämpfen wird. Die Handschrift des abtretenden Hansjörg Wilde (parteilos) sei eine klar bürgerliche gewesen, sagte Albietz: «Das Gemeindepräsidium gehört zwingend in bürgerliche Hände.» Ebenfalls für das Gemeindepräsidium kandidieren Gemeinderätin Christine Kaufmann (EVP) und Gemeinderat Guido Vogel (SP).

Im Riehener Restaurant Hörnli rechnete Wahlkampfleiter Patrick Huber an einer Medienkonferenz vor, dass die bürgerlichen Parteien in allen vergangenen Wahlen deutlich mehr als die Hälfte der Stimmen erreicht hätten. Deshalb beanspruchten sie weiterhin die Mehrheit der sieben Sitze. In Abstimmungen hätten die Bürgerlichen sogar Werte von 75 Prozent erreicht. Die Bevölkerung wünsche sich eine bürgerliche Politik, so Huber.

Man spüre die Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner, sagt Daniel Hettich über die bürgerliche Mehrheit. «Wir vier wollen Riehen weiterhin gemeinsam weiterentwickeln und in eine moderne und attraktive Zukunft führen», sagte Felix Wehrli, «ganz zum Wohle aller in Riehen Wohnhaften.»

Keine «Diktatur»

Dass die Gegner der Bürgerlichen mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten antreten, irritiert Albietz. «Dass die Gegenseite mit höchstens 40 Prozent Wähleranteil mit fünf Kandidaten antritt, halten wir für einen relativ unverschämten Anspruch», kritisierte er. Es gehe um eine bürgerliche Mehrheit, es müssten aber auch alle politischen Strömungen im Gemeinderat vertreten sein. «Darum», sagte Albietz, «kommen wir nicht mit sieben Kandidaten und finden, wir müssten eine bürgerliche Diktatur aufziehen.» In einem allfälligen zweiten Wahlgang sei eine weitere Kandidatur denkbar.

Der Anwärter auf das Gemeindepräsidium verlieh seinem Glauben Ausdruck, die Linke könne mit den Finanzen nicht umgehen. Den Bürgerlichen dagegen attestierte Albietz eine disziplinierte Finanzpolitik. Um diese Aussage zu untermauern, präsentierte er eine Grafik, die zeigen sollte: «Bis die Bürgerlichen 2010 die Mehrheit im Gemeinderat stellten, befanden sich die Zahlen im roten Bereich, zuletzt mit minus zwölf Millionen. Seither weist Riehen ununterbrochen Überschüsse in Millionenhöhe aus.»

