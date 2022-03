Reduziertes Pensum – Dani Büchi tritt beim FC Basel kürzer Laut Medienberichten wird der Delegierte des Verwaltungsrates sein Pensum beim FC Basel reduzieren. Im Verwaltungsrat soll er aber weiterhin aktiv bleiben. Tilman Pauls

Dani Büchi ist an der Seite von David Degen das prägende Gesicht des FC Basel seit dem Besitzerwechsel im letzten Jahr. Foto: Dominik Plüss (Tamedia)

Dani Büchi ist an der Seite von David Degen das prägende Gesicht der FC Basel seit dem Besitzerwechsel im letzten Mai. Vom ersten Tag an sind die beiden gemeinsam aufgetreten und bilden zusammen das, was man wohl als «Spitze des Vereins» bezeichnet. Jeder in seinem Bereich.

Als Delegierter des Verwaltungsrates hat Büchi den Verein dort umgebaut, verändert und teilweise auch auf den Kopf gestellt, wo man es weniger gut ausgeleuchtet sieht als auf dem Rasen. Büchi ist die prägende Figur im operativen Alltag, er ist zuständig für Veränderungen in der Geschäftsstelle, die Betreuung der Sponsoren, den Austausch mit den Fans und in erster Linie fällt natürlich die Übersicht über die Finanzen in sein Ressort.



Nun wird der 44-Jährige knapp ein Jahr nach seinem Amtsantritt an der Seite von David Degen aber kürzer offenbar treten, so berichtet es «Nau». Der 44-Jährige werde sein Pensum reduzieren, aber weiterhin im Verwaltungsrat aktiv sein, berichtet das Portal. Büchi werde sich neben seiner Tätigkeit beim FCB auf das Festival Moon & Stars in Locarno kümmern.

Neu ist dies nicht. Büchi hatte in einem Interview mit der BaZ bereits im letzten Jahr bestätigt, dass er eines Tages kürzertreten könnte. «Wir gehen davon aus, dass dies mittelfristig ein 60- bis 70-Prozent-Pensum ist, sodass es mit meinen anderen Projekten vereinbar ist», sagte er im letzten August. Insofern ist die Meldung nicht überraschend.

Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie die Entscheidung Büchis den FCB verändern wird. Es scheint schwer vorstellbar, dass ein Pensum von 60 oder 70 Prozent ausreichend ist, um all die wartenden Aufgaben anzugehen. Und damit stellt sich logischerweise auch die Frage, wer Büchi in seiner Tätigkeit ergänzt oder ersetzt.

Im August sagte Büchi dazu: «Aber es ist schon die Idee, dass es nach einer ersten Phase irgendwann eine mehrköpfige Geschäftsleitung gibt und die Verantwortung verteilt wird.»

