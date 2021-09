Jugendkulturfestival Basel – Danceshow in der Kirche Infolge der Pandemie findet das JKF heuer dezentral statt. Und mit einigen Einschränkungen. Die BaZ hat sich umgeschaut. Nathalie Reichel

Major Delusion, eine der Tanzshows in der Elisabethenkirche am Jugendkulturfestival Basel. Foto: Lucia Hunziker Das Flavour. Foto: Lucia Hunziker Bollywood Lotusdancers. Foto: Lucia Hunziker 1 / 4

Der Anblick beim Sommercasino eine gute Stunde nach Festivalbeginn erinnerte zunächst ganz und gar nicht an eine niederschwellige Open-Air-Veranstaltung: Der Park war mit Absperrgittern umzäunt, und vor dem Eingang warteten zwei Frauen mit Schutzanzug. Da der Einlass ins Jugendkulturfestival (JKF) nur mit einem Covid-Zertifikat möglich ist, hatte man am Eingang den entsprechenden QR-Code vorzuweisen, andernfalls sich testen zu lassen. Geimpfte und Genesene bekamen ein oranges Eintrittsbändchen ums Handgelenk, Getestete ein schwarzes. Was der eine oder die andere womöglich als diskriminierend bezeichnen würde, hat eigentlich ganz praktische Gründe. Schwarze Bändchen signalisierten, dass sich die Leute am Samstag vor Einlass nochmals testen müssen.