Groove Now Blues Festival – Damon Fowler’s Desoto Tiger 20% Rabatt am Freitag, 10. September 2021, im Atlantis, Klosterberg 13,

Basel

Damon Fowler ZVG

Mit Damon Fowler aus Brandon, Florida, ist ein Musiker, der jedes Mal begeistert. Er ist ein geschmackvoller Gitarrist, Komponist, Sänger und Bandleader.

In seiner Musik hören wir – neben Blues - viel R&B, Südstaaten Rock, Soul sowie auch Country. Nicht umsonst ist eines seiner Vorbilder Ry Cooder. Heute – mit bald 40 Jahren – ist er auch für sein geschmackvolles Slide-Gitarrenspiel bekannt und ist ein gefragter Sideman für Namen wie das frühere Allman Brothers-Mitglied Dickey Betts, den er vor kurzem auch auf seiner Tournee begleitet hat. Seit vielen Jahren veröffentlicht er tolle Platten, die sich aus der breiten Masse hervorheben. Mit Southern Hospitality, der auch Victor Wainwright und J.P. Soars angehören, hat er vor Jahren grössere Aufmerksamkeit erlangt und auch bei Groove Now (2015) gespielt. Im Jahr 2016 spielt er dann erstmals mit seiner eigenen Band bei Groove Now. Vor ein paar Wochen ist seine neue CD Alafia Moon erschienen, die er in Basel vorstellen wird.

Damon spielt normalerweise im Trio. Wir haben mit ihm vereinbart, dass er eine All-Star-Band aus Florida nach Basel bringt, die es so in Europa noch nie zu sehen gab. Der zweite Gitarrist Josh Nelms ist Mitglied der Betty Fox-Band. Der Multiinstrumentalist Dan Signor wird an den Tasteninstrumenten sitzen. Als Rhythmusgruppe ist Chuck Riley am Bass und Justin Headley am Schlagzeug dabei.

Tauchen Sie ein in die wunderbare und fesselnde Musik von Damon Fowler. Wir sind seit Jahren grosse Fans von seiner Musik, seinem Gitarrenspiel, seinen wunderbaren Songs und seiner Stimme, die sich sehr von anderen abhebt und ein wenig an Willie Nelson erinnert.

Konzertangaben:

Freitag, 10. September 2021

Atlantis, Klosterberg 13, 4051 Basel

Konzertbeginn: 20.30 h

Türöffnung: 20 h

Tickets: CHF 69.– / Für BaZ-Leser: CHF 52.–

