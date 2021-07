Malz aus dem Baselbiet – Damit auch drin ist, was drauf steht Ist Schweizer Bier tatsächlich Schweizer Bier? Denn Malz wird zu fast 100 Prozent importiert. Doch das soll anders werden. Und nicht nur das: In der Region ist sogar eine Mälzerei geplant. Lucas Huber

Für Patrick Springer, Mikrobrauer und Gründer der IG Juramalz, ist klar: « Lokales Craftbier sollte mit lokalen Rohstoffen gebraut werden .» Foto: Lucia Hunziker / Tamedia

Bier ist hip. Bier ist ein Kassenschlager. 52 Liter wurden 2020 pro Kopf in der Schweiz konsumiert. Drei Viertel der viereinhalb Millionen Hektoliter brauten heimische Brauereien. Und diese schossen wie Pilze aus dem Boden: Produzierten 1990 gerade einmal 32 Brauereien Schweizer Bier, sind es rund dreissig Jahre später mehr als 1200.

Malz, der neben dem Wasser wichtigste Rohstoff für ein gutes Bier, stammt aber fast ausschliesslich aus dem Ausland. Jährlich werden rund 75'000 Tonnen importiert, allen voran aus Frankreich und Deutschland. «Das ist ein grosser Makel», sagt Johanna Gysin. Sie ist am Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung in Sissach für die Entwicklung regionaler Projekte zuständig. Dass hiesige Landwirte Braugerste anbauen, um sie zu Malz zu verarbeiten, ist so ein Projekt, das sie nun massgeblich angestossen hat. Damit auch drin ist, was drauf steht und Schweizer Bier auch Schweizer Bier ist. Wie das noch vor dem Ersten Weltkrieg der Fall war.