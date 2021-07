Calamaretti statt Schnitzel – Damatti-Wirt übernimmt das Rebhaus Ilario Galoppo ist der neue Pächter des Restaurants Zum Rebhaus im Basler Wettsteinquartier. Sein Stilempfinden will nicht so ganz mit der Fasnachtstradition der Beiz harmonieren. Katrin Hauser

Ilario Galoppo nimmt im Rebhaus einschneidende Veränderungen vor. Bild: Kostas Maros

Zwischen Claraplatz und Wettsteinplatz liegt eine kleine italienische Oase. Bunte Stühle, ein vor sich hin plätschernder Springbrunnen und Latino-Klänge – das ist die Welt von Ilario Galoppo. Der gebürtige Italiener führt seit 2019 das kleine Bistro Damatti an der Kirchgasse 1 in Basel.

In diesem Herbst nun wird er sein Gebiet erweitern. Er übernimmt die Traditionsbeiz Zum Rebhaus, die eine Gehminute vom Damatti und etwa zwei Minuten von seiner eigenen Wohnung entfernt liegt. Momentan sind dort noch Bauarbeiten im Gange. Von dem neuen Interieur des Rebhauses ist kaum etwas zu sehen. «Was sich aber sagen lässt, ist, dass das Lokal viel heller und charmanter wird», sagt Galoppo. Das sei auch nötig. «Ich bin in den letzten Jahren zigmal hier vorbeigegangen und wäre nicht auf die Idee gekommen, einzukehren.»

Weiter nach der Werbung

Das Restaurant litt in letzter Zeit unter ökonomischen Problemen. Ende April löste die Eigentümerin, die Gesellschaftshaus zum Rebhaus AG, den Vertrag mit dem ehemaligen Pächter in gegenseitigem Einverständnis auf. Anschliessend kamen Peter Stalder und Christoph Stutz, die der Aktiengesellschaft vorstehen, auf Ilario Galoppo zu und fragten ihn an, ob er das Lokal übernehmen wolle. «Darüber habe ich mich sehr gefreut. Nun ist es unser aller Ziel, dass das Rebhaus wieder lebt.»

Fasnachtssujets müssen weichen

Dafür nimmt Galoppo einschneidende Veränderungen vor. Der alte Eingang, der sich direkt unter dem Schriftzug Zum Rebhaus befindet, wird wieder in Betrieb genommen. Die grünen Wände im Schankraum werden weiss übermalt, die Bilder mit den Fasnachtssujets abgehängt, die Laternen bis auf zwei Exemplare ebenfalls.

Man kommt nicht umhin, zu bemerken, dass das Stilempfinden des Italieners nicht so ganz mit der Basler Fasnachtstradition harmonieren will. «Ein heikles Thema», sagt Galoppo. «Wir möchten natürlich, dass sich die Vereine und Cliquen auch weiter im Rebhaus zu Hause fühlen.» Möglicherweise könne man eine Art «Wunderkammer» für die Fasnächtler einrichten, in der sie ihre Laternen, Larven und Bilder ausstellen dürfen. «Das ist aber bislang nur eine Idee und muss noch weiter diskutiert werden.»

La Mamma kann «suuri Läberli» kochen

Auch kulinarisch wird das Rebhaus ein neues Konzept erhalten: Statt Schnitzel und Rösti setzt Galoppo auf «Calamaretti saltati» (sautierte Baby-Tintenfische) und «Bombette pugliesi» (gegrillte Rouladen aus Schweinenacken).

Das klingt ausgefeilt. Doch trifft es auch den Geschmack der Rebhaus-Kundschaft? Einer Kundschaft, die sich gewohnt ist, am Vogel Gryff «suuri Läberli» und an der Fasnacht Mehlsuppe zu erhalten. Galoppo lächelt verlegen. «Das müssen wir noch besprechen.» Er kenne «suuri Läberli», versichert er, und esse diese auch sehr gerne. Und, das Wichtigste: «Meine Mutter kann sie auch sehr gut kochen. Solange es sich nur um einen Tag im Jahr handelt, denke ich, können wir den Fastnächtlern da entgegenkommen.»

La mamma ist das Herzstück seiner Gastronomie. Sie ist die Chefköchin. Bis Ende Juni war sie noch im Damatti tätig. Mit der Eröffnung Mitte September wird sie ins Rebhaus wechseln.

Das Damatti musste sich kulinarisch daher ebenfalls verändern und bietet neu «Pinse romane» an. Das ist eine Art von italienischer Focaccia, die momentan im Trend liegt. Galoppo hofft, dass zwischen dem Damatti und dem Rebhaus eine kulinarische Symbiose entsteht. «Die Gäste können ihren Apéro im Damatti mit Blick auf den Springbrunnen einnehmen. Dann wechseln sie zum Abendessen ins Rebhaus und kommen für den Digestiv wieder zurück.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.