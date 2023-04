BScene auf dem Kasernenareal – Das sind einige der spannendsten Bands aus Basel Am Freitag und am Samstag geht die BScene über die Bühnen – zum zweiten Mal in verknappter Form. Nick Joyce

Das Schaufenster für die lokale Musikszene präsentiert heuer auch national gefeierte Acts wie Steiner & Madlaina, Fai Baba und Evelinn Trouble. Die BaZ hat einige der spannendsten Basler Bands aus dem reichhaltigen Festivalprogramm herausgepickt.

Brainchild

Sie schaffen etwas, das nur wenigen Bands gelingt: grosse Musik für kleine Bühnen spielen. So hört man den Songs von Brainchild Einflüsse wie Coldplay und Radiohead klar an, ohne dass sie in Pathos oder Parodien abgleiten würden. Das ist keine geringe Leistung, und Frontmann Antonin Queloz arbeitet schon lange an diesem Kunststück. So ist er der BaZ bereits 2015 als überlegener Sänger und Songwriter aufgefallen.

Florias

Simon & Garfunkel, Tracy Chapman und Abba gehören zu den Heldinnen und Helden dieses Duos aus Reinach, das lange als Florian Vincent & Yours unterwegs war. Florias’ Musik hat aber nichts Nostalgisches oder Beliebiges an sich. Die just erschienene EP «Midnight» klingt so frisch, als hätten Florin Bürgler (Gesang, Gitarre) und Florian Eichenlaub (Bass, Cello) diese Kombination aus funkelnden Gesangsharmonien und sorgfältig angeschlagenen akustischen Instrumenten gerade erst erfunden. Nicht umsonst konnten die beiden, die an der BScene «Midnight» in einer expandierten Besetzung taufen, sich schon in ganz Europa als Strassenmusiker durchschlagen.

Carvel

Sie sind ein Unikum. Und das nicht nur für Basler Verhältnisse. Vom Gestus her sind Carvel eine Indie-Band, die keinen Aufwand scheut, wenns drum geht, auch eine weit entlegene Auftrittsmöglichkeit wahrnehmen zu können. Gleichzeitig sind Carvel eine fesche Pop-Maschine, die mit beiden Beinen auf der Tanzfläche steht. Nicht umsonst heisst ihre jüngste Veröffentlichung «Never 2 Sad 2 Disco»: Bei Carvel dreht die Discokugel immer mit.

David Caspar

Singer-Songwriter gibt es viele. Aber nur wenige, die so gut mit Klängen umgehen können wie David Caspar. Von seinem Studio im nahe gelegenen Elsass aus wagt der junge Melancholiker den weiten Spagat zwischen Ambient-Musik und eingängigem Folk. Kein Wunder, dass er mit diesem anspruchsvollen Mix beim Qualitätslabel Two Gentlemen (Sophie Hunger, The Young Gods) in Lausanne untergekommen ist.

Moonpools

Am Zürcher Branchentreff M4Music konnten die Moonpools jüngst den Award für das beste Demo-Tape in der Sparte Rock entgegennehmen. Und das ganz zu Recht. Das Quintett um Sängerin und Gitarristin Marcie Nyffeler greift nämlich gekonnt auf den Shoegazer-Rock und den Dream-Pop der frühen 1990er-Jahre zurück – und macht daraus mitreissend abenteuerliche Musik, wie sie sonst nur in Grossbritannien gespielt wird.

Die BScene - ein Rückblick Infos einblenden 1997 fand die BScene zum ersten Mal statt. Das Musikfestival, das die Berner Songtage zum Vorbild hatte, war lange ein Selbstläufer. Anfang der 10er-Jahre geriet die auf Initiative des Rockfördervereins beider Basel (heute: Musikbüro Basel) gegründete BScene in finanzielle Schwierigkeiten. Nach den Corona-bedingten Leerjahren 2020/2021 sah sich das ehrenamtlich arbeitende Organisationsteam zu einer harten Redimensionierung gezwungen und zog mit der BScene aufs Kasernenareal. Dort fand das Festival mit rund 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern vor gelichteten Reihen statt. Heuer hofft der neue BScene-Vorstand unter Präsident Jeroen van Vulpen auf einen grösseren Publikumsandrang. Davon hätte auch die Basler Musikszene etwas. (nj)

