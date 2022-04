Französischlernen mit Max Küng – Da steckt alles drin Die neuen Audis heissen «e-tron». Ihr Design ist aber nicht so übel, wie es der Name vermuten lässt, wenn man ihn französisch ausspricht. (Bitte selber googeln!) Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

Wir sprachen über Autos. Oder über das, was von ihnen übrig geblieben ist. Denn das Auto ist einer der grossen Verlierer der letzten Dekaden, zumindest was meine Interessen anbelangt. In der Kindheit war das Auto ein zentrales Sehnsuchtsobjekt, später noch immer in vielerlei Hinsicht interessant, heute ist es bloss noch praktisch, dann und wann, etwa beim Altglasentsorgen. Vor allem jedoch ist es als eines der Probleme erkannt, welches uns schneller auf die Klimakatastrophe zurasen lässt.