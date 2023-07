Wenn am Samstag die 61. Austragung des Birseck-Cup beginnt, wird mit dem 26-jährigen Tim Buser ein neuer Verantwortlicher die Fäden beim regionalen Tennisturnier in der Hand haben.

Auch der mehrfache Gewinner Steven Bühler ist in Arlesheim wieder mit dabei.

Der Birseck-Cup ist seit 60 Jahren eine eigentliche Erfolgsgeschichte. Kann oder muss man da als neuer Turnierchef überhaupt viel ändern?

Bei einem so grossen Anlass mit jeweils über 200 Nennungen gibt es immer etwas anzupassen, sei es in personeller oder organisatorischer Hinsicht. Personell sind wir nun ein neues Führungstrio mit Angela Braun, Steven Lehmann und mir als Gesicht gegen aussen. Wir haben bereits ein neues Logo kreiert und wollen dem Zeitgeist folgend etwa auch den Auftritt in den Social Media verstärken. Ganz wichtig ist mir aber, dass der soziale Geist des Turniers erhalten bleibt. Der Birseck-Cup soll auch künftig der Ort sein, wo sich im Sommer die lokale Tennisgemeinde trifft und austauscht.