50 Jahre Swiss Indoors – Da fragte Björn Borg: «Wo ist denn Basel?» Die zweimal abgesagten Swiss Indoors feiern ihr verpasstes Jubiläum mit der Vernissage einer Chronik, die ihre lange Historie beleuchtet. Ein Auszug. René Stauffer , Simon Graf

Sorgten für neuen Wind in der Tennisszene: Björn Borg und Roger Brennwald, der seine Swiss Indoors schon in jugendlichem Alter zum Erfolg führte. Foto: Archiv Swiss Indoors

Die Geschichte von Björn Borg und den Swiss Indoors beginnt mit einer Begegnung am Rand des French Open 1974, die Roger Brennwald heute als Schlüsselerlebnis der Turniergeschichte bezeichnet. «Borg war damals 18 und ich 27, als ich ihn in der Garderobe von Roland Garros aufsuchte und ansprach», erinnert er sich. «Er band sich gerade die Schuhe, und ich sagte: ‹Tut mir leid, wenn ich störe. Aber ich mache ein Turnier in Basel.›» Wo das denn sei, habe ihn Borg gefragt. «Ich sagte: in der Schweiz, am Rheinknie. Und fragte, was ich tun müsse, damit er auch komme.»