Umzug in Pratteln – «D Frau Fasnacht het nur ä Pause gmacht!» In Pratteln gab es am Fasnachtsumzug viele aktuelle Sujets – andere recycelten ihr Thema von 2020 und machten ein Sujet 2.0 draus. Boris Burkhardt

Schiff ahoi, wir kommen! Die Güllepumpi Frenkendorf am Umzug in Pratteln. Foto: Dominik Plüss / Tamedia

Endlich wieder Fasnacht in Pratteln! Das Komitee unter Peter Lüdin hatte immer daran festgehalten und gesagt, der Umzug werde stattfinden, wenn er stattfinden dürfe. Entsprechend war das diesjährige Sujet «Mir si parat» gewählt worden. Am Sonntag durfte er nun stattfinden und lockte bei herrlichem Vorfrühlingswetter Tausende Zuschauer an den Strassenrand, vor allem auf dem Schmittiplatz und der angrenzenden Hauptstrasse. Die Komiteemitglieder strahlten mit der Sonne um die Wette, verteilten am Prattler Schloss Zugplaketten und nahmen von den Waggis und Rugger Süsses und Flüssiges entgegen.