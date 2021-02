Tagebuch vom Fasnachts-Mittwoch – «D Fasnacht darf nit stärbe» Radikale Aktivisten entdecken die Fasnacht – und warnen in ihrem typisch apokalyptischen Sound. Zum Glück interessiert es kaum jemanden. Die Sorgen sind denn auch andere. Sebastian Briellmann

Kann der Tugendterror nicht mal drei Tage pausieren? Foto: Dominik Heitz

Und dann ists auch noch so klischeehaft, fast schon plump, aber es stimmt halt – die Realität an diesem Mittwoch heisst: Zürich. Es wäre wohl anders, wäre nicht alles anders, aber weils eben nicht so ist, ists überhaupt nicht schlimm. Aktive Fasnächtler, die ich kenne, schicken zeitgleich Fotos aus Andermatt oder Ascona, also von dort, wo Basler gern ihre Wunden lecken. Passive Fasnächtler, wie ich einer bin, nimmt das weniger mit.

Oder?

Klischee pur: Zürich, Hauptbahnhof. Foto: Sebastian Briellmann

Nun ja, normalerweise, wenn man das überhaupt noch schreiben darf, ist der Mittwoch – Addendum: wie auch der Montag … – strikt durchgetaktet. Das heisst: ausschlafen, ein bisschen Cortège, ein bisschen Erfrischungsgetränke und danach ab in eine Beiz für die Schnitzelbängg.