Menschenähnlicher Roboter aus China – Cyber One stiehlt Elon Musk die Show Es war ein Wettlauf. Nun hat der Technikdiscounter Xiaomi eine humanoide Maschine vorgestellt. Und damit wohl Musk und dessen Roboterpläne hinter sich gelassen. Mathias Born

Ein Selfie mit dem Roboter: Xiaomi-Gründer Lei Jun stellt bei einer Produktepräsentation den Roboter Cyber One vor. Foto: PD

Der erste grosse Auftritt ist nur kurz. Und er wirkt etwas ungelenk: In Minischritten trippelt der Roboter Cyber One auf die Bühne. Mit erhobenem Haupt geht er auf Xiaomi-Gründer Lei Jun zu. Die beiden wechseln einige Worte. Dann überreicht Cyber One seinem Schöpfer eine Blume.