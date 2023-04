Uefa-Ranking schafft Absurdität – Cupsieg garantiert dem FCB drei Millionen – wenn er nicht Zweiter wird Der Cupsieg würde dem FC Basel mindestens die Teilnahme an der Conference-League-Gruppenphase bringen. Es sei denn, er wird Liga-Zweiter und muss Roulette spielen. Oliver Gut

Im Schweizer Cup geht es für die Basler (hier mit Diouf und Males) nicht nur um einen silbernen Pokal und Prestige, sondern auch um viel Geld. Foto: Freshfocus

Eines hat David Degen in den vergangenen Wochen stets wiederholt. Ob in der Winterpause, ob nach der Entlassung von Alex Frei als Trainer. Oder ob am vergangenen Wochenende, im Interview mit dem «SonntagsBlick»: Das vordringlichste Ziel des FC Basel ist es, die Meisterschaft – in Anbetracht der seit Wochen überlegenen Tabellenführung des BSC Young Boys – auf dem zweiten Platz zu beenden.