Vor dem Spiel

Winterthur gegen Basel ist im Cup ein Dauerbrenner. Fünf Mal standen sich die beiden Teams in den letzten neun Jahren gegenüber. Drei Mal im Halbfinal, ein Mal im Achtelfinal und ein Mal trafen sich der FCW und FCB bereits in der 2. Runde. Und immer setzte sich Basel durch. Zwei Mal souverän, drei Mal war es eine enge Angelegenheit.

Da die Basler bei weitem nicht mehr so stark wie in vergangenen Jahren sind, wäre die Chance für einen FCW-Coup eigentlich gross. Die Winterthurer haben die letzten drei Partien in der Challenge League aber verloren.