Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – CS-Präsident Horta-Osório als gewiefter Interviewer Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Er entlockte Roger Federer spannende Antworten im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche der Credit Suisse: CS-Präsident António Horta-Osório. Foto: Andy Rain(EPA via KEYSTONE)

Vergütung um die Konzernchefs an Bord zu halten

Zweistellige Millionensaläre wie jenes von Roche-Chef Severin Schwan führen in der Schweiz regelmässig zu Kritik. Doch das ist nichts im Vergleich zu Alex Karp (Foto), Chef der Datensammelfirma Palantir. Er strich für das vergangene Jahr 1,1 Milliarden US-Dollar ein – obwohl das Unternehmen seit seiner Gründung vor 17 Jahren noch keine Gewinne geschrieben hat. 800 Millionen Dollar entfallen auf Aktienoptionen und 300 Millionen Dollar auf Aktien, die Karp erst nach einem bestimmten Zeitraum zugeteilt werden. Sein in Bar bezahltes Jahresgehalt fällt demgegenüber mit 1,1 Millionen Dollar geradezu winzig aus. Karps Riesenlohn rechtfertigt Palantir in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht damit, dass die Vergütung dem Ziel diene, den Chef an Bord zu halten. Karp ist mit seinen 1,1 Milliarden nicht einmal der Topverdiener unter den US-Konzernchefs. Einsamer Spitzenreiter ist bislang ­Tesla-Chef Elon Musk, der für 2018 ein Vergütungspaket im Wert von 2,25 Milliarden Dollar einstrich.

