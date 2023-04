Quartalszahlen der Credit Suisse – Letztes CS-Resultat zeigt, wieviel Kundengeld in drei Monaten abfloss Über 61 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen zog die Kundschaft im ersten Quartal und rund um die Chaostage Mitte März von der Credit Suisse ab. Zwar gehe der Aderlass zurück, eine Trendumkehr werde aber «nicht beobachtet». Jorgos Brouzos Beatrice Bösiger UPDATE FOLGT

Auch zahlenmässig räumt die Credit Suisse jetzt auf: Erst noch hielt die Bank ihre vermutlich letzte Generalversammlung ab, bald dürfte sie von der UBS geschluckt werden. Foto: Keystone (Archiv)

Mutmasslich zum letzten Mal meldet die Credit Suisse ihre Finanzzahlen. Die Bank verzeichnete im Berichtsquartal einen Vorsteuerverlust von 1,3 Milliarden Franken. Ein Sondereffekt führt aber auf dem Papier zu einem gigantischen Gewinn: wegen der AT1-Abschreibungen weist die Bank ein Plus von 12,4 Milliarden Franken aus. Diese speziellen Wandelpapiere im umfang von 16 Milliarden Franken wurden bei der Rettung der CS abgeschrieben.

Von der Bank flossen weiterhin Kundengelder ab, insbesondere in der zweiten Märzhälfte 2023. «Diese Abflüsse sind zwar mittlerweile zurückgegangen, eine Trendumkehr wurde jedoch bis am 24. April 2023 nicht beobachtet», schreibt die CS in der Medienmitteilung. Für das erste Quartal 2023 wies die Credit Suisse Netto-Mittelabflüsse von 61,2 Milliarden Franken aus. Die Gelder wurden aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft und der Schweizer Bank abgezogen. Bei letzterer haben vor allem Privatkunden in den ersten drei Monaten des Jahres rund 6,9 Milliarden Franken abgezogen.

Das letzte Ergebnis der Bank: Ein Passant vor einer Credit-Suisse-Filiale in Zürich. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Abflüsse von Kundengeldern hatten zur Folge, dass die Bank einen Abschreiber auf den Goodwill in der Vermögensverwaltung von 1,3 Milliarden Franken machen musste.

Die CS legte auch offen, wie viel Geld sie von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bezogen hat. Per 31. März 2023 belief sich der Nettobetrag der Kreditaufnahmen im Rahmen dieser Fazilitäten auf 108 Milliarden Franken. Nach Rückzahlungen von 60 Milliarden Franken im Berichtsquartal und weiteren Rückzahlungen von 10 Milliarden Franken per 24. April 2023. Insgesamt hat die Bank also rund 180 Milliarden Franken von der SNB bezogen.

Warum legt die CS überhaupt noch Zahlen vor? Infos einblenden Der Grund dafür ist simpel: Die beiden Banken gelten weiterhin als eigenständig. Zwar ist klar, dass die Credit Suisse von der UBS übernommen wird, doch ist der Zusammenschluss noch nicht besiegelt. Damit ist in den nächsten Wochen zu rechnen. Das ist auch der Grund, weshalb die CS-Aktie weiterhin gehandelt wird. Sobald die Übernahme formell beschlossen ist, wird sie verschwinden. Bereits seit der Ankündigung der Übernahme der CS durch die UBS entwickeln sich die Aktienkurse der beiden Banken parallel. Unter anderem warten die Grossbanken noch auf das grüne Licht von Aufsichtsbehörden rund um den Globus. Sobald die UBS von den wichtigsten Behörden ein positives Signal hat, steht dem Zusammenschluss und damit dem Ende der CS nichts mehr im Weg. (jb/bb)

Der Kauf durch die UBS hat auch Einfluss auf die ursprünglich geplante Strategie der CS: Die Übernahme der Firma von Michael Klein wird nicht weiter verfolgt. Die beiden Parteien hätten sich laut CS darauf geeinigt. Die UBS-Chefs haben in den letzten Wochen durchblicken lassen, dass sie den Deal der CS mit Klein kritisch sehen.

Trotz des Debakel steigen die Ausgaben für Boni. Der Personalaufwand erhöhte sich um 16 Prozent, unter anderem aufgrund der Annullierung ausstehender aufgeschobener Vergütungsansprüche, heisst es im Quartalsbericht.

Die Lage der Credit Suisse wird sich so schnell nicht bessern. In der Investmentbank und damit für die gesamte Bank fallen im gesamten Jahr riesige Verluste an. Angesichts des angekündigten Zusammenschlusses, der negativen Ertragsauswirkungen des bereits bekannt gegebenen Ausstiegs aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereichen erwartet die Credit Suisse zudem, dass die IB und die Gruppe für das zweite Quartal 2023 und das Jahr 2023 einen erheblichen Vorsteuerverlust ausweisen werden.

Auch in der Vermögensverwaltung geht die Bank davon aus, dass die Abflüsse bei den verwalteten Vermögen zu einem Rückgang des Zinserfolgs, sowie der Kommissions- und Gebührenerträge führen werden.

Christian Bluhm bleibt Risk-Officer der Megabank Infos einblenden Der Zusammenschluss von UBS und CS birgt grosse Gefahren. Der Job des Risikochef ist daher wohl noch wichtiger als in normalen Zeiten. Christian Bluhm, der UBS-Risikochef der UBS, wollte aber eigentlich im Frühling abtreten, die Bankbranche verlassen und als selbständiger Fotograf arbeiten. Die Pläne hat er nun aber aufgeschoben. Sein designierter Nachfolger Damian Vogel wird nun die Risiken der Integration der CS in die UBS überwachen. Bankchef Sergio Ermotti sagt dazu: «Der Einsatz der beiden erfahrenen Risikoexperten wird sicherstellen, dass wir auf diesem Gebiet, welches für unseren künftigen Erfolg entscheidend ist, richtig aufgestellt sind.» (bb/jb)

Wann der Kauf durch die UBS tatsächlich vollzogen wird, darüber machte die Credit Suisse keine Angaben.

Die Publikation der Quartalszahlen geschieht heute unüblich zurückhaltend, ohne Auftritt der Geschäftsführung für Analystinnen und Medienschaffende. Aus Sicht der Credit Suisse erscheint dies nachvollziehbar: Nach dem Kauf durch die UBS können Bankchef Ulrich Körner und Präsident Axel Lehmann den Kurs der Bank nicht mehr wesentlich bestimmen – die bisherige Strategie der Bank ist Makulatur. Hier ist mit der UBS nun die neue Eigentümerin am Drücker. Diese wiederum legt ihre Quartalszahlen am morgigen Dienstag vor.

Nach einem dramatischen Verhandlungsmarathon übernahm die UBS am 19. März ihre einstige Rivalin vom Paradeplatz zum Preis von 3 Milliarden Franken. Um den Kauf überhaupt zu ermöglichen, musste die CS mit einem Rettungspaket von Bund und Nationalbank in der Höhe von 259 Milliarden Franken gestützt werden.

Vorausgegangen war dem Zusammenbruch ein Bankrun, Kundinnen und Kunden hatten nach zahlreichen Skandalen und Verlusten seit dem vergangenen Herbst massiv Gelder von der CS abgezogen, mit empfindlichen Folgen für die Liquidität der Bank. 2022 hat die Bank rund 123 Milliarden Franken an Kundengeldern verloren. Die sogenannte Liquidity Coverage Ratio, die angibt, ob die Bank Kundenabflüsse während 30 Tagen aushalten kann, sank dadurch von 192 Prozent im dritten Quartal zwischendurch unter die Anforderungen des Regulators und erholte sich aber bis Ende Jahr wieder auf 144 Prozent.

Das vergangene Jahr war für die Credit Suisse insgesamt ein Horrorjahr: Sie erwirtschaftete einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken. Nach dem Zusammenbruch der Bank wurde auch die Finanzmarktaufsicht Finma scharf kritisiert. Trotz der Probleme und der starken Geldabflüsse versicherte diese bis zum Schluss, dass die CS die regulatorischen Mindestanforderungen erfülle.

