Solidarität für Riehen – Crowdfunding für abgebrannte Gartenhäuschen Eine Baslerin will 15’000 Franken für die vom Brand betroffenen Hobbygärtner in Riehen sammeln. Jennifer Bähler

Nur noch Schutt und Asche: Der Brand in Riehen zerstörte zehn Gartenhäuschen. Foto: Dominik Plüss

Am 27. Juli 2020 sind zehn Gartenhäuschen in Riehen niedergebrannt. Die Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus (BaZ berichtete). Nun hat eine Frau aus Allschwil, Jutta Guthauser, ein Crowdfunding ins Leben gerufen, um den betroffenen Hobbygärtnern zu helfen. Das vor vier Tagen erstellte Crowdfunding strebt eine Geldsumme von 15’000 Franken an, «um den Totalschaden von 20’000 Franken grösstenteils abzudecken», schreibt Guthauser. Die Geldsammelaktion entstand «spontan von Nicht-Gärtnern, aus Solidarität und als Zeichen von Gemeinschaft». Die Organisatorin hinter dem Projekt findet: «Zu viel ist zu viel.» Den Besitz anderer zu zerstören, gehe zu weit.

Mittlerweile sind knapp 700 Franken durch 12 Teilnehmer zusammengekommen. Im Schnitt spenden die Unterstützer 50 Franken, einige geben auch 100 Franken. Der gesamte gesammelte Betrag fliesse direkt den Hobbygärtnern zu.

(jb)