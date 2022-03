Immobiliendeal – Crossklinik darf noch 20 Jahre bleiben – muss sie danach weg? Die Baloise übernimmt drei Liegenschaften der Privatklinik beim Schützenmattpark. Der neue Eigentümer spricht bei seinem Kauf von «gutem Wohnraum». Leif Simonsen

Für die Crossklinik-Patienten ändert sich vorerst nichts. Bild: Pino Covino

Die auf Orthopädie und Sportwissenschaften spezialisierte Crossklinik hat ihre drei Liegenschaften verkauft, darunter den Hauptstandort an der Bundesstrasse 1 beim Schützenmattpark. Neue Eigentümerin ist die Baloise Asset Management. Durch den Kauf im Gesundheitsbereich wolle sie «nicht nur das Portfolio an exzellenter Lage erweitern, sondern auch diversifizieren», heisst es in einer Medienmitteilung.