Einkehren: Reblaube in Lampenberg – Crevettenspiess unter dem Traubendach Seit drei Jahren hat der junge und weit gereiste Koch Patrick Thommen in der Lampenberger Reblaube das Sagen. Er leitet das Restaurant mit Erfolg. Robert Bösiger

Patrick Thommen kocht in der Reblaube in Lampenberg – und begeistert seine Gäste. Foto: Nicole Pont

Als der Oberdörfer Patrick Thommen Ende 2017 zurück in die Schweiz kommt, ist er knapp 25 Jahre jung. Im 5-Stern-Haus Country Club Palm Garden Amed Beach & Spa Resort in Palm Beach (Florida) hat er sich soeben vom Praktikanten zum Souschef hochgearbeitet. Ins sonnige Florida kommt der gelernte Koch (Lehre im Leue Waldenburg) mit Berufsmaturität nach einem längeren Aufenthalt im Sheraton Hotel Waldhaus in Davos. Dort arbeitet er sich vom Jungkoch hoch bis zum Junior-Souschef, zeichnet verantwortlich für die Bereiche Beilagen, Suppen und Gemüse. In den USA habe er sehr viel lernen können, auch menschlich, sagt

Thommen.