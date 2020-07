Neue Zahlen veröffentlicht – Credit Suisse übertrifft Erwartungen und kündigt Sparkurs an Die Grossbank hat im zweiten Quartal einen Reingewinn von 1,2 Milliarden erzielt – und steht doch auf die Kostenbremse. UPDATE FOLGT

Der Mann an der CS-Spitze: Thomas Gottstein. Keystone

Die Credit Suisse gibt sich neue Strukturen und strebt bis 2022 Kosteneinsparungen von rund 400 Millionen Franken an. Für das zweite Quartal meldet das Finanzinstitut einen Reingewinn von 1,2 Milliarden Franken, 24 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Credit Suisse hat damit trotz Coronakrise mehr verdient und auch die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Grossbank musste zwar weitere Rückstellungen bilden, aber weniger hohe als im Vorquartal. «Wir haben in einem anhaltend volatilen Marktumfeld ein starkes Ergebnis erzielt», liess sich Konzernchef Thomas Gottstein zitieren.

Mit den Ergebnissen wurden auch die Schätzungen der Analysten übertroffen. Allerdings hatte es im Vorfeld eine hohe Unsicherheit gegeben – entsprechend weit gingen die Schätzungen jeweils auseinander. Im Durchschnitt hatten die Experten gemäss AWP-Konsens einen Gesamtertrag von 5,62 Milliarden Franken erwartet sowie einen Vorsteuergewinn von 1,03 Milliarden und einen Reingewinn von 675 Millionen.

Investmentbanking gestrafft

Nicht ganz unerwartet kündigt die Credit Suisse zusammen mit dem Halbjahresabschluss auch verschiedene Initiativen zur Stärkung der Strategie an. So sollen die verschiedenen Investment-Banking-Einheiten wieder zu einer einzigen «globalen Investment Bank» zusammengeführt werden und die Funktionen des Chief Risk Officer und des Compliance Officer integriert werden.

Gestärkt werden soll zudem das Thema Nachhaltigkeit mit der Schaffung einer neuen Funktion «Sustainability, Research & Investment Solutions», wie die CS am Donnerstag mitteilte.

Mit den verschiedenen Initiativen werden ab 2022 jährliche Kosteneinsparungen von rund 400 Millionen Franken angestrebt. Diese könnten – entsprechende Markt- und Wirtschaftsbedingungen vorausgesetzt – vollständig in Wachstumsinitiativen der Gruppe reinvestiert werden.

Mit Blick auf die Vermögensverwaltung will die CS-Führung zudem das Wachstum in den drei Divisionen Asia Pacific, International Wealth Management (IWM) und Swiss Universal Bank (SUB) beschleunigen und mittelfristig mindestens zwei Drittel des eingesetzten Kapitals diesen Divisionen zuteilen.

«Die verschiedenen Initiativen sollen weitere Investitionen ermöglichen und das Wachstum beschleunigen», wird CEO Thomas Gottstein zitiert.

( SDA )