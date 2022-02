Credit Suisse mit tiefroten Zahlen – Die CS-Aktie bricht nach dem Jahresverlust von 1,6 Milliarden Franken ein Zahlreichen Pannen und Verluste liessen die Grossbank 2021 tief in die roten Zahlen rutschen. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Die Börse reagierte auf die Entwicklung. Jorgos Brouzos

Blickt auf ein düsteres Geschäftsjahr zurück: Thomas Gottstein, CEO der Credit Suisse. Foto: Ennio Leanza / Keystone

Die Credit Suisse hat ein Horrorjahr hinter sich. Mehrere Finanzskandale, Abschreiber und die Affäre um den nach wenigen Monaten bereits wieder abgetretenen Bankpräsident António Horta-Osório fordern ihren Tribut: Die Bank schreibt tiefrote Zahlen. Darauf reagiert auch die Aktie: Zum Handelsstart verlor die CS-Aktie rund 4 Prozent.

CS-Finanzchef David Mathers sagt an einer Medienkonferenz am Morgen: «Da letzte Jahr war ein enttäuschendes Jahr für die Credit Suisse.» Dazu beigetragen haben die Pleite des US-Hedgefonds Archegos, die Affäre um den Greensill-Fonds, neue Rückstellungen für Rechtsfälle (436 Millionen Franken) und Wertberichtigungen. Der Grund für einen bedeutenden Abschreiber von 1,6 Milliarden Franken liegt sehr lange zurück. Es geht dabei um den Kauf der US-Investmentbank Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) im Jahr 2000. Die Abschreiber hätten aber keinen Einfluss auf die Kapitalbasis, so Mathers.

Greensill-Report wird nicht veröffentlicht

Während die Bank den Archegos-Bericht schon vor einigen Monaten publizierte, ist der Report zum Greensill-Debakel nicht öffentlich. Der Greensill-Report sei fertig, so Mathers. Er liegt dem Verwaltungsrat vor und wurde der Finanzmarktaufsicht Finma übergeben. Doch werde er nicht veröffentlicht. Die Bank wolle das Geld für die Investoren wiederbeschaffen, das würde schwieriger wenn der Report veröffentlicht würde, so Mathers.

Schlecht Schnitt die Bank im vierten Quartal ab. Der Verlust belief sich auf rund 2 Milliarden Franken, im letzten Jahr betrug das Minus 88 Millionen Franken. Dies liegt auch daran, dass der Ertrag stärker als erwartet zurückging. litten. So schreiben die Analysten der Zürcher Kantonalbank: «Es hatte sich zwar abgezeichnet, dass im 4. Quartal weniger Transaktionen vor sich gehen würden, das Ausmass ist jedoch vorsichtig formuliert überraschend.» Die Sparten Investmentbank und das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft liefen schlechter als erwartet.

Während die Gruppe schlecht dasteht, hat die Schweizer Bank gut abgeschlossen. Sie erzielte über das Gesamtjahr Rekordeinnahmen von 2,7 Milliarden Franken. Das gute abschneiden der «Schweiz» liegt aber auch an Sondererträgen über 205 Millionen Franken aus Immobilienverkäufen. Zum Jahresende gab es aber Vermögensabflüsse aus dem Schweizer Geschäft. Das hänge laut Mathers mit den Hypothekenzahlungen zusammen. Diese erfolgen typischerweise im 4. Quartal.

Der schlechte Geschäftsgang wirkt sich auf die Saläre aus. Der Bonuspool wird um 32 Prozent sinken, so Mathers. Die Bank muss wegen dem schlechten Geschäftsgang die Boni kürzen, doch will sie wichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stange halten. Es gehe darum, die besten Leute zu halten, so der Finanzchef.

Daher hat sich die Bank einen Umweg einfallen lassen. Denn laut der Medienmitteilung erhielten «die meisten Mitarbeitenden in höheren Führungspositionen (Managing Directors und Directors), die anteilsmässig stärker von der Reduktion des Pools für die variable Vergütung betroffen waren, eine Barzuteilung». Der Sonderbonus muss aber anteilsmässig zurückbezahlt werden, wenn die hochrangigen Mitarbeiter die CS innerhalb der nächsten drei verlassen.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat die Grossbank den Bonuspool auch auf Aufforderung der Finanzmarktaufsicht Finma gekürzt.

Während die Konkurrenz wie etwa die UBS vor Zuversicht nur strotzt, warnt die Credit-Suisse-Spitze vor einem schwachen Start ins Jahr. «Nach einem schwachen Jahresbeginn erkennen wir nun jedoch erste Anzeichen einer verbesserten Geschäftsdynamik, unter anderem positive Netto-Neugeldzuflüsse seit Jahresbeginn in unserem Vermögensverwaltungsgeschäft», heisst es in der Medienmitteilung. Das laufende Geschäftsjahr werde ein Übergangsjahr, so die CS-Spitze.

