Security am Basler Bankverein – Credit Suisse erhöht Sicherheits­massnahmen Während der Generalversammlungen der UBS und der Credit Suisse erhöht Letztere ihre Sicherheitsvorkehrungen vor der Filiale am Bankverein. Linus Schauffert

Vor der Credit Suisse am Bankverein sind seit Dienstag Sicherheitskräfte der Protectas postiert. Foto: Kostas Maros

Die Credit Suisse (CS) wurde bei ihrer letzten Generalversammlung (GV) am Dienstag im Zürcher Hallenstadion beerdigt. Die Stimmung unter den anwesenden Aktionären war aufgeheizt. «Alles Verbrecher. Ihr gehört hinter Gitter. Brot und Wasser», schallte es aus dem Publikum. Axel Lehmann, Präsident der CS, entschuldigte sich bei dieser Gelegenheit für den Untergang der Bank.

Am Mittwoch führte dann die UBS ihre GV in der Basler St.-Jakobs-Halle durch. Allgegenwärtig war natürlich auch hier die Übernahme der CS. Dies nahmen Aktivistinnen und Aktivisten zum Anlass, um mit einem überdimensionierten, schwarzen Ballon, der die CO₂-Emissionen symbolisiert, gegen die entstehende Megabank zu protestieren.

Zwei Sicherheitsleute vor dem Eingang

Sowohl im Rahmen der UBS-GV als auch rund um diejenige der CS sind keine Auseinandersetzungen bekannt, die über die verbale Ebene hinausgingen. Doch die Stimmen in Zürich und die Protestaktion in Basel zeigen, dass der Untergang der Grossbank viele negative Emotionen weckt. In Basel hat die CS nun Vorkehrungen getroffen und die Sicherheitsmassnahmen verschärft. Seit Dienstag sind vor der Filiale am Bankverein zwei Sicherheitsleute des Unternehmens Protectas beim Eingang postiert.

Auf Anfrage der «Basler Zeitung» wollte die Medienstelle der CS keine Stellungnahme zum aufgebotenen Sicherheitspersonal abgeben. Auch die Dauer des Einsatzes liess man unkommentiert. Vorfälle gab es bis zum Mittwochabend keine, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigt. Das eingesetzte Sicherheitspersonal wirkte bei einem Augenschein am Mittwoch gelassen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.