Berufsfachschulen im Hintertreffen – Cramer will ein digitales Update Im Corona-Lockdown haben sich die Basler Berufsfachschulen computertechnisch nahezu verabschiedet. Jetzt will ihnen Regierungsrat Conradin Cramer mit einem 4,78-Millionen-Franken-Projekt unter die Arme greifen. Daniel Wahl

Jetzt sollen auch die Berufsfachschulen auf Vordermann gebracht werden. Conradin Cramer hat am Dienstag einen entsprechenden Ratschlag zur Modernisierung der IT zur Konsultation freigegeben. Foto: Nicole Pont

Als «unerfreulich» bezeichnet Regierungsrat Conradin Cramer in einer Stellungnahme, dass die IT an den Basler Berufsfachschulen nicht funktioniert hat. Wie die BaZ publik machte, hatte besonders die Allgemeine Gewerbeschule Basel zu leiden. Die Schulleitung war beim Lockdown nicht in der Lage, alle Schüler und Lehrer per E-Mail zu erreichen. Die Server, welche das gemeinsame Kommunikationsmittel «pädagogisches Netzwerk» bereit stellen sollten, waren überlastet. «Die Berufsfachschulen hatten unter dem Corona geschuldeten Fernunterricht besonders zu leiden, da sich der Unterricht in vielen praktischen Berufen nur schwer auf Fernunterricht umstellen lässt», sagte Cramer im Grossen Rat als Antwort auf eine Interpellation von Sandra Bothe (GLP).