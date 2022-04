Austausch über EU – Cramer, Jans und Co. auf Besuch in Brüssel Eine Delegation der Nordwestschweizer Regierungskonferenz weilt in Belgien, um dort über die Beziehungen der Schweiz mit der Europäischen Union zu sprechen. Dominic Willimann

Hochrangige Politiker aus der Nordwestschweiz auf Dienstreise: Markus Dieth, Kaspar Sutter, Livia Leu, Beat Jans, Eva Herzog, Conradin Cramer, Maya Graf, Brigit Wyss, Jacques Gerber, Barbara Schüpbach, Anton Lauber und Rita Adam (von links).

Die Reise führt nach Brüssel. Die Gruppe ist namhaft. Anton Lauber ist dabei, Conradin Cramer, Beat Jans und Kaspar Sutter auch. Aber auch andere politische Grössen aus den beiden Basel wie Eva Herzog oder Maya Graf. Es ist ein Anlass der Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK), die eine Delegation dieser Vereinigung in die belgische Kapitale führt.

Am Donnerstag und Freitag besuchen die Schweizer Politiker Brüssel, um sich mit Vertretern der Mitgliedstaaten und Regionen der EU zu unterhalten, um sich in verschiedenen Gesprächen über den Stand der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU auszutauschen. Die Delegation der NWRK nutzt die Gelegenheit ebenso für einen kurzen Austausch mit Staatssekretärin Livia Leu, die ebenfalls in Brüssel weilte, und traf sich mit der Chefin der Mission der Schweiz bei der EU, Botschafterin Rita Adam.



Konferenzpräsident, Markus Dieth sieht in dieser Dienstreise viel Positives: «Die Nordwestschweiz und die Europäische Union sind wirtschaftlich eng miteinander verbunden. In einem spannenden Austausch mit Vertretern der europäischen Institutionen haben wir uns über die Herausforderungen der Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union informiert. Gleichzeitig nutzten wir die Gelegenheit auf die Bedeutung der Region Nordwestschweiz und die Wichtigkeit von geregelten Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU hinzuweisen.»

Besonders ist, dass die Bevölkerung und die Wirtschaft in der Nordwestschweiz stark auf tragfähige und geregelte Beziehungen zur EU angewiesen ist. Die NWRK unterstützt daher den vom Bundesrat eingeschlagenen Weg, den Diskurs mit der EU rasch möglichst wieder zu intensivieren und Verhandlungen über langfristige Vertragsbeziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union aufzunehmen. Die NWRK ist bereit, mit dem Bund eng zusammenzuarbeiten, um das Ziel von langfristig vertraglich geregelten Beziehungen zur EU zu erreichen. Das hat der Besuch in Brüssel gezeigt.

