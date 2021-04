Gefährliche Mutation B.1.1.7 – Covid-Kranke müssen häufiger ins Spital – und sind immer jünger Die neuen Corona-Varianten verursachen einen aggressiveren Krankheitsverlauf. Wer sich jetzt infiziert, braucht doppelt so häufig Spitalpflege wie jene in der Herbstwelle. Marc Brupbacher , Patrick Vögeli

Am Genfer Universitätsspital sind auch Covid-Patienten um die 40 in den letzten Tagen keine Seltenheit mehr. «Wir sehen es deutlich», sagt Assistenzarzt Christophe Marti, «früher hatten wir hauptsächlich Menschen über 75 Jahre, heute sind es Patienten im Alter von 55 bis 65 Jahren, die am häufigsten auf unserer Station zu finden sind.»

Peter Steiger, stellvertretender Direktor des Instituts für Intensivmedizin am Universitätsspital Zürich, bestätigt den Befund. «Auffällig ist, dass sich das Alter der Patienten nach unten verschiebt», sagt der Mediziner. «Seit Beginn dieser Welle hatte ich bereits drei unter 30-jährige Patienten auf der Station, davon zwei Schwangere. In der gesamten zweiten Welle mit über zweihundert Patienten waren es lediglich neun, die unter 30 waren», so Steiger.