Weniger Verkehrsunfälle – Covid-Effekt auf den Basler Strassen Die Verkehrsstatistik fällt für das 2020 nicht ganz überraschend positiv aus. Ausser in einem Punkt – bei den Verkehrstoten. Mischa Hauswirth

Velo im Verkehr Gefährlich, Kreuzung Markthalle/ innere Margarethenstrasse Basel. Foto: Nicole Pont/Tamedia

Homeoffice-Pflicht und Lockdown bewirkten im 2020, dass deutlich weniger Menschen pendeln mussten und somit auf den Strassen unterwegs waren – sei es zu Fuss, mit dem Velo oder dem Auto. Vor allem in den Monaten März, April und Mai hätten die rapportierten Verkehrsunfälle im Vergleich mit der Vorjahresperiode «stark abgenommen», wie es in einer Mitteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartementes Basel-Stadt (JSD) vom Donnerstag heisst. Es gab 602 Verkehrsunfälle, verglichen mit dem Vorjahr sind das 145 weniger.

Die Zahl der Leichtverletzten belief sich auf 266, was 98 weniger sind als 2019. Auf Basels Strassen gab es mit 97 Personen auch weniger Schwerverletzte – 8 weniger als noch im Jahr zuvor. Bei den tödlichen Unfällen hingegen kam es zu einer leichten Zunahme: Insgesamt verstarben 3 Menschen nach Verkehrsunfällen. Das JSD berichtet von einer 52-jährigen Velofahrerin an der Feldbergstrasse, einem 75-jährigen Fussgänger auf der Schlachthofstrasse und einem 80-jährigen Autofahrer auf dem Luzernerring.

Aufgeschlüsselt nach Gemeinden im Kanton Basel-Stadt befinden sich die Verkehrsunfälle auch mit 26 in Riehen, 0 in Bettingen und 503 in Basel beinahe auf dem Tiefststand seit 2011. Die Zahl der Schwerverletzten befindet sich mit 97 zwar unter dem Höchststand von 105 im 2019, aber dennoch deutlich über dem Tiefstand mit 81 Personen im Jahr 2012. Auf der Autobahn kam es zu 73 Unfällen; nur 2011 und 2012 gab es noch weniger.

Betrunkene Velofahrer

Während die Unfälle mit Autos oder Lastwagen insgesamt abgenommen haben, nahmen jene in der Kategorie Lieferwagen um knapp 27 Prozent zu. Auch bei den Motorrädern kam es zu einer Zunahme, hier vor allem bei einem Hubraum über 50 Kubikzentimeter. Bei den E-Bikes hingegen gab es mit 30 Unfällen 12 weniger als 2019.

Die Polizei traf bei ihren Kontrollen im 2020 weniger auf Verkehrsteilnehmer, die in angetrunkenem Zustand oder betrunken unterwegs waren. Ausser bei den Velofahrern – dort nimmt die Zahl seit 2013 leicht zu.

Offenbar provoziert das Nichteinhalten der Vortrittsregelung besonders viele Unfälle. Aus der Verkehrsunfallstatistik geht hervor, dass die Missachtung von Vortrittsregeln zu einer Vielzahl von Unfällen führte. 122 Mal registrierte die Polizei das als Unfallgrund, in 40 Fällen war es der Fahrstreifenwechsel und in 27 Fällen ein Fehlverhalten bei Lichtsignalen. «Durch umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten sowie mehr Achtsamkeit im Verkehr könnten zahlreiche Verkehrsunfälle vermieden werden», so das JSD.