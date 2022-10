Nebenschauplatz der Swiss Indoors – Grosses Tennis in kleiner Halle Die absoluten Topspieler treten beim Basler Tennisturnier zwar auf dem Center Court auf, doch Spektakel wird auch auf dem Nebenplatz geboten. Thomas Wirz

In diesem Jahr gut gefüllt: Die tennisverrückten Fans schauen auch auf dem Nebenplatz gebannt zu. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der Nebenschauplatz ist bei den Swiss Indoors dieses Jahr kein Nebenschauplatz. Während in der Vergangenheit die Grossen des Tennissports ihre Duelle fast ausschliesslich auf dem Center Court austrugen und die Nachwuchshoffnungen sowie Spieler der zweiten Garde auf Court 1 verwiesen wurden, ist es heuer anders. Denn «klein» sind die Profis, die in der kleinen St.-Jakobs-Halle auftreten, nicht – im Gegenteil.

Das bestätigt ein Besuch auf Court 1 am Dienstag. Vier attraktive Einzel und ein Doppel sind dort angesagt, gleich sieben der auf den Nebenplatz «verbannten» Profis stehen im aktuellen ATP-Ranking in den Top 40: Pablo Carreno Busta (ATP 15), Lorenzo Musetti (24), Alejandro Fokina (29), Miomir Kecmanovic (30), Botic van de Zandschulp (34), Sebastian Baez (37) sowie Albert Ramos-Vinolas (40). Grosses Kino also in der kleinen Halle. Und den Zuschauern gefällts.

Schon die erste Partie zwischen dem als Nummer 5 gesetzten Pablo Carreno Busta und dem vielversprechenden Argentinier Sebastian Baez hat es in sich. In einigen spektakulären Ballwechseln geht die Filzkugel mehr als zwanzigmal übers Netz, das Publikum auf den erstaunlich gut gefüllten Rängen – die Partie begann früh um 13 Uhr und gleichzeitig stand auf dem Center Court Lokalmatador Jérôme Kym mit Partner Leandro Riedi im Doppel im Einsatz – ist begeistert und applaudiert frenetisch.

Obwohl das Spiel nicht unbedingt spannend verläuft – der Spanier setzt sich mit 6:2, 6:1 klar durch –, sind die Fans vom Spielniveau angetan und verfolgen das Erstrundenduell bis zum Ende. Es scheint, dass die Mehrheit von ihnen wirkliche Tenniskenner sind und sich nicht zufällig auf Court 1 verirrt haben.

Einer der Grossen auf dem kleinen Platz: Der Spanier Pablo Carreno Busta, zurzeit die Nummer 15 der Welt. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Dass gleich mehrere Ausnahmekönner beim Jubiläumsanlass auch mal auf Court 1 spielen müssen, hat gute Gründe. Die Indoors sind in der Breite so gut besetzt wie schon lange nicht mehr. Den Cut fürs Haupttableau überstand nur, wer auf der Entry List mindestens auf Position 51 des Rankings klassiert war. Zum Vergleich: Beim gleich dotierten Konkurrenzturnier in Wien, das auch diese Woche über die Bühne geht, war man mit Platz 94 im Maindraw noch dabei.

Doch wie wird entschieden, wer in Basel auf welchem Court sein Können zeigen kann – und wer nicht? In letzter Instanz ist es nicht der Veranstalter, sprich die Swiss Indoors, der den Tagesplan erstellt. Sondern die Verantwortlichen der ATP. Gemäss Indoors-Vizepräsident Daniel Chambon gibt es zwei klare Kriterien, wer Priorität auf dem Center Court geniessen darf: erstens die Setzliste; und zweitens das interne Ranking der Schweizer Spieler.

Auf die Frage, ob es in Basel in der Vergangenheit schon Spieler gegeben habe, die ob ihrer Ansetzung auf den Nebenplatz verschnupft reagiert hätten, sagt ATP-Medienfrau Fabienne Benoit: «Ein echtes Problem gab es meines Wissens hier noch nie. Einmal wurde die Partie Henri Laaksonen gegen Taylor Fritz auf Platz 1 angesetzt, und da gab es etwas Diskussionen. Aber im Allgemeinen sehen die Profis das nicht so eng.»

Die bekanntesten Topspieler, die in der Vergangenheit ein Rendez-vous mit der kleinen Halle hatten, waren Wimbledon-Finalist Mark Philippoussis sowie die Gebrüder Bob und Mike Bryan, ihres Zeichens 18-fache Doppel-Grand Slam-Sieger.

Eine klare Aufwertung hat der «Einser» im Jubiläumsjahr im Übrigen erfahren. Jeder Tennisfan auf der ganzen Welt kann dank einem Livestream und zwei dicht am Platz arbeitenden Kameramännern neuerdings auch miterleben, was auf Court 1 der Basler Turniers vor sich geht. Alles andere wäre auch falsch: Zu gut ist der Sport, der auf dem Nebenschauplatz geboten wird, und zu klingend die Namen der auftretenden Protagonisten.

