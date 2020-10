Videoserie «Countdown America» – «Viele Leute sind von Biden nicht begeistert» Wie stehen «Black Lives Matter»-Aktivisten zu den Kandidaten? US-Korrespondent Alan Cassidy hat der Hauptstadt Washington den Puls gefühlt: Episode 1 der neuen Videoserie.

Die gleichen Forderungen wie vor sechzig Jahren: US-Korrespondent Alan Cassidy am «March on Washington». Video: Tamedia

Die USA wählen – und unser Korrespondent ist mittendrin. In der losen Videoserie «Countdown America» verarbeitet Alan Cassidy seine ganz persönlichen Eindrücke eines einzigartigen Wahlkampfs. Er erzählt von seinen Erlebnissen auf Reisen als Journalist, aber auch von seinem Alltag als Bewohner der USA.

In der ersten Folge seines Videotagebuches marschiert Alan mit «Black Lives Matter»-Aktivisten zum geschichtsträchtigen Lincoln-Memorial. Dorthin, wo einst Martin Luther King seine berühmte Rede hielt. Und nicht nur die Bilder der protestierenden Menge und der Ort erinnern an die Bürgerrechtsbewegung in den 1960er-Jahren, sondern auch die Forderungen, wie der Korrespondent im Gespräch mit den Demonstranten erfährt. Kann die Wahl eines neuen Präsidenten daran etwas ändern? Begleiten Sie Alan Cassidy auf der Suche nach der Antwort – im Video.



Alle bisherigen Episoden in der Übersicht

Der Trailer: Was ist «Countdown America»? US-Korrespondent Alan Cassidy stellt in diesem Trailer seine Videoserie vor. Video: Tamedia

bgy