Drei Faktoren sind wichtig – Corona-Zahlen steigen wegen Fasnacht – aber nicht nur Nach dem Festen das Testen: Corona nimmt in beiden Basel einen neuen Anlauf. Die Behörden bleiben zuversichtlich.

In beiden Basel gibt es zurzeit eine hohe Anzahl Corona-Infizierte, die nicht getestet sind. Symbolbild: Urs Jaudas

Anstossen im Cliquenkeller, ein gemütlicher Schnitzelbanggabend in der Beiz, Gedränge auf den Strassen: Corona freuts. Aus diversen Cliquen und Guggen ist zu hören, dass zahlreiche Mitglieder inzwischen positiv getestet sind – öffentlich darüber sprechen will niemand, man will nicht der Superspreader-Verein sein.

In Basel-Stadt wird nicht mehr erhoben, wo sich Menschen vermutlich mit Corona infiziert haben. Rascher übertragbare Mutationen wie Omikron und BA.2 machen die Zuordnung beinahe unmöglich. Es seien gleich mehrere Faktoren, die die Infektionszahlen aktuell in die Höhe trieben, schreibt Anne Tschudin, Kommunikationschefin des Basler Gesundheitsdepartements, auf Anfrage: «Wir gehen davon aus, dass die aktuell steigenden Zahlen eine Kombination darstellen aus dem Effekt der Massnahmenaufhebung, der Omikron-BA.2-Variante und den Ansteckungen an der Fasnacht.»