Pandemie in Lateinamerika – Corona-Wunderland Uruguay Das Land steht in der Pandemie so gut da wie kein anderes auf dem Kontinent. In dem relativ reichen Staat können es sich die meisten leisten, wegen des Virus zu Hause zu bleiben. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Sein Land hat die Corona-Krise weitgehend im Griff: Ein Fussgänger läuft durch Montevideo, die Hauptstadt Uruguays. Foto: Ana Ferreira (Getty Images)

Es war Freitag der 13., als das Virus nach Uruguay kam. Vier Reisende hatten damals, im März, den Erreger aus Italien und Spanien mit ins Land gebracht. Uruguay schloss daraufhin Schulen, Parks und Grenzen, so wie es die allermeisten Nachbarn des kleinen südamerikanischen Landes auch taten.

Vier Monate später wachsen auf dem ganzen Kontinent dennoch die Infektionszahlen in immer schwindelerregendere Höhen. Mehr als zwei Millionen Infizierte gibt es allein in Brasilien, und selbst Argentinien, lange gelobt für seinen erfolgreichen Kampf gegen den Erreger, scheint zunehmend die Kontrolle zu verlieren. Mehr als 5000 neue Infizierte wurden dort allein zwischen Montag und Dienstag registriert. In Uruguay dagegen gab es nur knapp mehr als 1000 Infizierte und 33 Tote. Und das nicht in 24 Stunden, sondern insgesamt, seit Beginn der Pandemie.

Schulen und Parks sind offen

Die meisten Schulen haben längst wieder geöffnet, ebenso wie Einkaufszentren, öffentliche Parks, Bars, Cafés und Restaurants. Als einziges Land Lateinamerikas dürfen die Einwohner Uruguays derzeit in die Europäische Union einreisen. Vom «Wunder Uruguays» ist die Rede, und viele fragen sich nun: Wie hat dieses kleine Land das geschafft, woran selbst die grossen Staaten der Region teils dramatisch gescheitert sind?

Klar ist: Uruguay hatte von Haus aus einen Vorteil. Auf einer Fläche, die etwa viermal so gross ist wie die Schweiz, leben nur 3,5 Millionen Menschen. Selbst Montevideo, die grösste Stadt des Landes, hat gerade mal etwas mehr als eine Million Einwohner, kein Vergleich mit dem Moloch Buenos Aires auf der anderen Seite des Rio de la Plata, in dessen Grossraum rund 16 Millionen Menschen leben.

Die Mittelschicht ist gross

Uruguay gehört dazu zu den vergleichsweise reichen Ländern der Region. Der Grossteil der Menschen kommt aus der Mittelschicht, extreme Armut gibt es kaum. Ein Viertel der Uruguayer arbeitet dennoch ohne festen Arbeitsvertrag, als Schuhputzer, Hausangestellte, Imbissverkäufer. Im Vergleich mit Europa ist das viel, für Lateinamerika aber fast auffallend wenig. Andernorts schuften bis zu 80 Prozent der Menschen in diesem «informellen Sektor», es gibt keine Lohnfortzahlung.

Wer zu Hause bleibt, der verdient nichts und hat dann meistens auch abends kein Essen auf dem Tisch. In der Pandemie führte das dazu, dass Menschen aus Armenvierteln sich die sozialen Isolationsmassnahmen oder Quarantänen einfach nicht leisten konnten. In Uruguay aber blieb ein Grossteil der Bevölkerung tatsächlich daheim.

Auch in den Armensiedlungen gibt es Strom

Zwar gibt es auch in Uruguay Armensiedlungen. Während in den Slums von Buenos Aires aber mitten in der Pandemie oft die Wasserhähne nicht mehr funktionierten, kommt in Uruguay selbst in den abgelegensten Winkeln noch fliessendes Wasser aus der Leitung. Es gibt Strom und oft auch Internet. Uruguay hat dazu nicht nur ein funktionierendes staatliches Gesundheitssystem, sondern es unterstützt auch vergleichsweise üppig Universitäten und Forschungseinrichtungen.

All das zahlte sich in der Pandemie aus: Kaum war der Erreger im Land, hatte Uruguay schon eigene Tests entwickelt. Nirgendwo in Südamerika wird heute so viel getestet wie dort: 170 Tests kommen derzeit auf einen bestätigten Fall. In Argentinien sind es im Vergleich nur drei.

Er hat schnell einen Corona-Fonds beschlossen: Uruguays Präsident Luis Lacalle Pou. Foto: Federico Anfitti (Keystone)

Zu all der öffentlichen Versorgung und Vorsorge kommt aber noch ein weiterer Punkt. Uruguay war zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts einer der ersten sozialliberalen und laizistischen Staaten Lateinamerikas. Die Trennung von Religion und Regierung ist fest in der Verfassung verankert. Schon 1913 durften Frauen sich scheiden lassen, Abtreibungen sind heute ebenso legal wie der Verkauf von Marihuana.

Auch in Uruguay gibt es natürlich Korruption, ihr Umfang ist aber deutlich geringer als in anderen Ländern Lateinamerikas, das Vertrauen der Menschen in ihren Staat ist dafür umso höher. Ruft die Politik dazu auf, zu Hause zu bleiben, halten sich die meisten auch daran.

Während andernorts gesellschaftliche Gräben weiter aufreissen, hat in Uruguay ein paar Wochen vor der Pandemie fast reibungslos ein Machtwechsel stattgefunden, nach 15 Jahren Mitte-links-Regierung hin zu einer wirtschaftsliberalen Koalition. Gemeinsam mit der Opposition beschloss der neue Präsident Luis Lacalle Pou dann auch umgehend einen Corona-Fonds. Er finanziert sich vor allem aus Gehaltskürzungen von gut verdienenden Beamten, Abgeordneten, Ministern und dem Präsidenten selbst.