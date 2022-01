Durcheinander in den Gemeinden – Corona-Wirrwarr an Baselbieter Primarschulen

Pooltests in beiden Basel Infos einblenden

Im Landkanton haben sich am Montag und Dienstag 167 von 1511 Pools als positiv herausgestellt (Volks- und Mittelschulen). In Basel-Stadt waren an den ersten beiden Wochentagen 50 von 550 Pools positiv (Primar- und Sekundarschulen). Bei den Nachtests zu den positiven Pools von Montag wurden in der Stadt 29 von 405 Personen positiv getestet. Die Spucktests sind auf die Woche verteilt, jeder Standort hat «seinen Tag».