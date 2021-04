16,9 Millionen Franken Verlust – Corona wirft Basler Unispital zurück in die roten Zahlen War 2019 noch das erfolgreichste Jahr seit 2011, schlug die Pandemie jetzt ein grosses Loch in die Kasse. Ohne staatliche Hilfe wäre es noch grösser geworden. Joël Hoffmann

Das Universitätsspital Basel war vor der Pandemie auf gutem Weg. Foto: Juri Weiss

Die Chefs des Unispitals waren so nahe dran an der für sie historischen Marke: Mit einer Gewinnmarge vor Steuern und Abschreibungen von 8,5 Prozent im 2019, wäre 2020 der Sprung auf 10 Prozent drin gelegen. Damit hätte das Unispital die wichtigste Kennziffer zur Überlebensfähigkeit eines Spitals erreicht – eine trockene Zahl, die doch so viel bedeutet für die längerfristig finanzierbare Sicherung einer umfassenden Gesundheitsversorgung. 19,9 Millionen Franken war der Gewinn.

Doch dann kam Corona und machte 2020 aus dem Gewinn einen Verlust von 16,9 Millionen Franken, was einer Gewinnmarge von nur noch 5,6 Prozent entspricht. Dies ist ein massiver Einbruch, den die Spitalleitung auf die Pandemie und die damit verbundenen Verbote planbarer Eingriffe im Frühjahr 2020 zurückführt. Offenbar konnten die verschobenen Operationen nicht mehr aufgeholt werden.

Dennoch verzeichnete das Unispital einen Umsatz von 1,2 Milliarden Franken, was trotz Pandemie einer Steigerung von 2,4 Prozent entspricht. Auch der Schweregrad der Behandlungen nahm zu, was das Spital ebenfalls als positiv bewertet. Diese Zahlen zeigen, wie wichtig «kleinere» Eingriffe für die Kasse sind, die vergleichsweise weniger Kosten verursachen.

Denn: Trotz Umsatzsteigerung hatte das Unispital sowohl ambulant wie auch stationär weniger Patienten – ein Rückgang jeweils zwischen 3 und 4 Prozent. Der Personalaufwand stieg um 3,8 Prozent. Neu sind 500 Personen mehr als im Vorjahr angestellt. Das heisst: Das Unispital beschäftigt 7741 Menschen. Und wie es für ein Totalversorger üblich ist, stammt ein grosser Anteil der Patienten nicht aus der Stadt: 55 Prozent sind in anderen Kantonen wohnhaft.

Während noch unklar ist, wer für die vom Bund verordneten Operationsausfälle aufkommt, hat Basel-Stadt dem Unispital bereits eine Finanzspritze von 34 Millionen Franken für Corona-Kosten ausbezahlt.

