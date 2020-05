Grenzöffnungen werden breit diskutiert. Sie wünschen sich schnelle Lockerungen – in welcher Form?

Vorrangig ist die Öffnung der Grenzen zu Deutschland. In Baden-Württemberg sind die Corona-Fallzahlen wie in der Schweiz so tief, dass gelockert werden kann. Arbeitskräfte sollen ungehindert passieren dürfen, wie es jetzt schon der Fall ist – aber ein Grenzübertritt soll auch für neue Arbeitnehmer aus dem EU/Efta-Raum möglich sein. Ebenso müssen Dienstleistungen grenzübergreifend funktionieren, und auch getrennte Familien sollen sich wieder sehen können.