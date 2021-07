Geforderter Sozialdienst – Corona warf viele in eine schwere Krise 1931 stellte die Polizei die erste Frau an, die sich um Kinder und «gefallene Mädchen» kümmerte. Entstanden ist daraus der Sozialdienst, der gerade im vergangenen Corona-Jahr viel zu tun hatte. Dominik Heitz

Das depressive Corona-Jahr 2020 hatte zur Folge, dass viele Menschen in eine schlimme Krise stürzten. Foto: Keystone

Der neu gewählte Polizeivorsteher Carl Ludwig stand unter Druck und fühlte sich gleichzeitig überfordert. Eine Frau im Polizeidepartement? Hilflos schrieb er im Dezember 1930: «Vorläufig zerbreche ich mir den Kopf darüber, was ich mit einer Dame im Departement anfangen soll.»

Doch Abklärungen in anderen Schweizer Städten hatten ergeben, dass das gar kein so grosses Problem war. Aus Lausanne war zu hören: «Entièrement satisfaits.» Und Bern meldete: «Die Schaffung der Stelle bereuen wir nicht; sie hat sich bewährt.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

So schrieb denn die Basler Polizei 1931 eine Stelle aus, für die drei Bewerberinnen in die engere Auswahl kamen. Die Glückliche war schliesslich Elsa Bäumle. Sie hatte in ihrem Bewerbungsschreiben geschildert, dass sie Interesse daran habe, «an gefallenen Mädchen und Frauen zu arbeiten».

Mit ihr als erster «Polizei-Assistentin» sollte der Sozialdienst der Basler Polizei beginnen, der in diesem Jahr nun sein 90-jähriges Bestehen feiern kann.

Dass die Basler Polizei nach langem Widerstand 1931 erstmals eine Frau anstellte, war den Frauenvereinen in der Schweiz zu verdanken. Sie hatten sich verschiedene europäische Städte wie Hamburg und London zum Vorbild genommen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Anstellung von Frauen bei den Polizeien forderten, und machten im Oktober 1922, nach einem schweizerischen Kongress für Fraueninteressen, eine Eingabe an die Basler Polizeidirektion.

Darin schrieben sie, dass «der Frau ein vermehrter Einfluss in der öffentlichen Fürsorge für die gefährdete Jugend eingeräumt werden» solle. Der Grund: «Allerorts haben die schweren moralischen und wirtschaftlichen Schädigungen der Kriegs- und Nachkriegszeit eine sichtlich überhandnehmende Verwahrlosung der Jugend mit sich gebracht. (…) Besonders grossen Gefahren ist unsere weibliche Jugend ausgesetzt. Was geschieht nun mit den jungen Mädchen, die sittlich auf schiefe Bahnen und schliesslich mit der Polizei in Konflikt geraten? Sie werden wohl verwarnt, vielleicht mit Haft bestraft und mit guten Ermahnungen wieder entlassen. Vielleicht wird auch den Eltern Mitteilung gemacht, aber sich darüber hinaus fürsorgerisch der Sache anzunehmen, dazu fehlen der Polizei Kompetenzen, Zeit und meistens auch Eignung.»

Im ersten Jahr 100 Fälle

Schon gleich in ihrem ersten Jahr bearbeitete Elsa Bäumle rund hundert Fälle; vorgängige grobe Einschätzungen hatten etwa sechs Fälle pro Jahr vorausgesagt. Zwei Jahre später liess der zuvor noch verzweifelte Departementsvorsteher Carl Ludwig erleichtert wissen: «Wir dürfen bekennen, dass wir unsere Polizei-Assistentin nicht mehr missen möchten.»

In den Jahren danach nahmen die Fälle und die Komplexität der Einsätze stetig zu; zusätzliche Mitarbeiterinnen mussten angestellt werden: 1978 umfasste die Equipe drei Polizei-Assistentinnen. Drei Jahre später begann sich das Team nicht mehr allein um Kinder und Frauen zu kümmern, sondern auch um Männer, worauf ein männlicher Sozialarbeiter dazustiess. Seit 1995 nennt sich die Polizei-Assistenz «Sozialdienst der Kantonspolizei Basel-Stadt».

Abschiedsfest für Emma Gloor (sitzend rechts). Sie war von 1960 bis 1973 Polizei-Assistentin. Hinter ihr ihre Nachfolgerinnen Dora Mumenthaler und Ellen Panchaud. Foto: Basler Polizei

«Wir kümmern uns um Menschen in Notsituationen», sagt Massimo Bonato, Leiter des heute sechsköpfigen Sozialdienstes. «Basel-Stadt hat sehr viele soziale Institutionen, trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die durch dieses engmaschige Netz fallen.» Das können Menschen mit Suchtproblemen oder einem Messie-Syndrom sein – oder Menschen, die nach einem Todesfall in der Familie, nach einer Gewalttat oder einem Unfall in eine akute Krise geraten.

Der Sozialdienst macht hier die Erstbetreuung der Betroffenen, klärt ab und vermittelt weiter gehende Hilfe. «Der Sozialdienst, der zugleich auch Fachstelle Häusliche Gewalt und Stalking der Polizei ist, versteht sich als eigentliches Bindeglied zu verschiedenen Institutionen und Behörden – wir sind eine Art Relaisstation.»

Gefährder und Selbstgefährder

Normalerweise macht der Sozialdienst, der auch Ausbildungsstelle für Studierende der Sozialarbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz ist, pro Arbeitstag zwei Hausbesuche. Zudem leistet er während der Fasnacht, während Weihnachten und Neujahr Pikettdienst.

Im Covid-Jahr 2020 hat allerdings die Zahl der Hilfeleistungen und Beratungen um 20 bis 30 Prozent zugenommen. Der Sozialdienst verzeichnete eine deutliche Verschärfung der Suchtproblematik und eine zunehmende Anzahl Fälle, die der Psychiatrie vermittelt werden mussten.

«Wir hatten rund 4800 Fälle zu verzeichnen», sagt Bonato. «Viele Menschen, auf die wir zugehen müssen, leiden unter dem Wegfall eines sicheren Einkommens, unter fehlenden Tagesstrukturen oder fühlen sich im erzwungenen Homeoffice dermassen isoliert, dass sie in eine schlimme psychische Krise geraten und andere oder sich selber gefährden können.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.