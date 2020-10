Jeckpot – Corona und die Seuche des Besserwissens Masken, Abstand, Ausgangssperre – seit Corona meinen unzählige Laien, sie hätten in Sachen Viren die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nina Jecker

Virologe Christian Drosten mit seinem Bundesverdienstkreuz. Welcher Normalo weiss mehr über Viren als er? Wahrscheinlich keiner. Reuters

Egal mit wem man spricht, fast jeder würde alles anders machen. Weil er es besser weiss. Besser als alle, die ihr Studium und das gesamte Berufsleben dem Thema Virologie oder Epidemiologie gewidmet haben. Ha, Experten, was wissen die schon, rufen sie und stellen unfundiert und top motiviert sämtliche Erkenntnisse, Gefahren und Massnahmen im Zusammenhang mit Corona infrage.

Ich bin immer wieder erstaunt darüber, von wem ich da Theorien serviert bekomme mit angeblichen Beweisen, die zeigen sollen, dass die Fachleute irren.

Einige sind sich völlig sicher, dass Masken nicht vor Viren schützen. Oder zumindest kaum. Woher sie diese Überzeugung nehmen? Das schwankt zwischen «das weiss doch jeder» und «eine aktuelle Studie aus Johannesburg hat es gerade bewiesen». Dass Mediziner sich und andere seit Jahrzehnten mit Masken schützen und auf ihre Wirksamkeit pochen, ist dabei egal. Wer es besser weiss, weiss es eben besser. Das ist kein Zirkelschluss im Universum der ahnungslosen Klugscheisser, sondern ein Argument.

Manchmal frage ich mich, wie diese Möchtegern-Experten in anderen Bereichen ihres Lebens agieren. Ob da der eine oder andere auf dem Operationstisch liegend dem Chirurgen das Skalpell aus der Hand nimmt? «Herr Doktor, mag ja sein, dass ihr Ärzte diesen Schnitt immer so macht. Aber eine aktuelle Studie aus Johannesburg hat soeben gezeigt, dass man den Darm viel mehr von hinten her absäbeln soll. Lassen Sie mich mal ran.»

Oder haben die während der Mondlandung vor dem Fernseher auch ständig gebrüllt: «Mehr rechts, Armstrong, mehr rechts! So kriegst du das Ding ja nie geparkt! Und überhaupt: Diese Rakete ist ja völlig falsch konstruiert, das Feuer müsste vorne rauskommen!»

Es ist etwas anderes, wenn jetzt einer mit wenig Ahnung daherkommt und meint, man müsse eine Durchseuchung anstreben, Angehörige von Risikogruppen sollten sich selber isolieren. Eine solche Haltung kann man als diskriminierend ablehnen, aber sie basiert immerhin nicht auf einer selber ausgedachten Grundlage. Wer so denkt, hat nicht eine andere, mehr oder weniger abstruse Idee, wie man zum gemeinsamen Ziel kommen soll, sondern schlicht ein anderes Ziel.

Die ständigen Halb- und Unwahrheiten, die die Menschen gerade im Zusammenhang mit Corona, Abstand und Maskenpflicht verbreiten, sind jedoch absurd. Selbst wenn eine aktuelle Studie von irgendwoher gerade etwas infrage stellt, wissen die meisten gar nicht, wie eine solche Untersuchung zu lesen, geschweige denn zu werten ist. Ich würde fast wetten: Würden wir versuchen, eine Originalstudie zu lesen, hätten wir keine Ahnung, was da geschrieben steht. Ausserdem lassen wir dabei haufenweise Studien ausser Acht, die wiederum das Gegenteil herausgefunden haben wollen. Also berufen wir uns im besten Fall auf Berichte etablierter Medien; im schlimmsten Fall aber auf einen Youtube-Kanal oder Ähnliches. Und das ist verheerend.

Natürlich ist kritisches Denken wichtig, auch staatliche Beschlüsse dürfen und müssen hinterfragt werden. Gerade, wenn sie derart gravierende Folgen für die Wirtschaft haben wie die Corona-Massnahmen. Aber wenn 99 von 100 Medizinern, Virologen und Epidemiologen sagen, eine Massnahme sei notwendig oder eben nicht, dann ist es unvernünftig, unbedingt dem hundertsten glauben zu wollen, der anderer Meinung ist. Tun wir ja bei Klempnern, Physiotherapeuten und Übersetzern auch nicht. Weil wir es selber schlicht nicht wissen. Nicht ein bisschen, und schon gar nicht besser.