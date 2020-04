Medizin – Corona und Bluthochdruck – das sollten Sie wissen Viele schwer erkrankte Covid-19-Patienten nehmen Blutdrucksenker. Wie sie auf das Virus wirken, ist aber unklar. Das raten Kardiologen den Betroffenen. Martina Frei

Medikamente gegen hohen Blutdruck könnten den Krankheitsverlauf von Covid-19 begünstigen. Szene in einer Arztpraxis. Foto: Coverspot

Seit Monaten rätseln Ärzte in aller Welt, weshalb so viele schwer erkrankte Covid-19-Patienten Bluthochdruck hatten. In der Schweiz litten sechs von zehn verstorbenen Personen daran, in Italien sogar sieben von zehn.

Täglich erscheinen neue Fachartikel, in denen Mediziner die verschiedenen Hypothesen diskutieren. Einig sind sich fast alle, dass Bluthochdruck bei Virusinfektionen, die zu Husten und Erkältungssymptomen führen, normalerweise kein typischer Risikofaktor ist. Dass er ausgerechnet bei Covid-19-Patienten mit schwerer Erkrankung so häufig vorkommt, ist überraschend.

Ist das Alter oder das Medikament schuld?

Eine Hypothese lautet: Covid-19 wird mit zunehmendem Alter gefährlicher, und Bluthochdruck wird mit zunehmendem Alter häufiger. Deshalb könne es sein, dass der Bluthochdruck per se gar kein Grund für die schweren Erkrankungen sei, sondern dass vor allem das Alter den Ausschlag gebe. Eine Gruppe um den Lausanner Bluthochdruckspezialisten Michel Burnier hat diese Hypothese jüngst publiziert. Die in der Schweiz verstorbenen Personen waren im Mittel 84 Jahre alt.

Eine zweite Hypothese besagt: Bestimmte Blutdrucksenker könnten die schweren Krankheitsverläufe begünstigen. Infektiologen am St. Galler Kantonsspital posteten diese Mutmassung erstmals im Februar auf ihrer Website (der Artikel wurde mittlerweile ersetzt), und zwei Fachärzte vom Berner Inselspital stellten die Hypothese in der britischen Ärztezeitung zur Diskussion.

Die dritte Hypothese behauptet genau das Gegenteil der zweiten: Die Blutdrucksenker, die zur Gruppe der ACE-Hemmer und Sartane gehören, könnten vor schweren Verläufen bei einer Infektion mit Coronaviren schützen. Und als ob es nicht schon kompliziert genug wäre, lautet Hypothese Nummer vier, dass die genannten Blutdrucksenker zwar vielleicht eine Infektion mit Sars-CoV-2 begünstigen, während der Erkrankung dann aber einen positiven Einfluss auf den Verlauf haben könnten. So postulieren es die Berner Fachärzte nun.

In den Fachartikeln werden Argumente für alle Hypothesen vorgebracht. Sie gründen auf Tierversuchen, auf Experimenten mit Sars-Viren und auf weiteren Studien. Das Fazit ist immer gleich: Wir brauchen dringend Studien, die Klarheit schaffen.

Erste Studienresultate veröffentlicht

Nun haben chinesische, italienische und britische Ärzte erste Studien dazu veröffentlicht. Das Resümee: Die unter Verdacht stehenden Blutdrucksenker scheinen bei hospitalisierten Patienten keine schweren Verläufe zu begünstigen. Das würde die dritte oder die vierte Hypothese stützen. Aber: Keine dieser Studien kann einen Beweis liefern.

Die grösste dieser Studien stammt aus dem chinesischen Hubei. Ärzte analysierten dort die Akten von über 1100 Covid-19-Patienten mit Bluthochdruck, die im Januar und Februar in neun Spitälern lagen. Das Resultat: Von denjenigen, welche die erwähnten Blutdrucksenker nahmen, starben statistisch fast vier von 100 Patienten. Von den Patienten, die keine ACE-Hemmer oder Sartane bekamen, starben deutlich mehr, nämlich fast zehn von 100 Patienten.

«Dieser Unterschied ist so gross, dass er eigentlich nicht plausibel ist», sagt Heribert Schunkert, Professor am Deutschen Herzzentrum München. «Diese Studie hat sehr grosse Einschränkungen. Sie ist aus meiner Sicht ‹mit heisser Nadel gestrickt›.» Schunkerts Kritikpunkte: «Erstens wissen wir nicht, welche Medikamente die Patienten vor dem Eintritt ins Spital hatten. Die Studie berichtet nur ab dem Moment, als die Patienten hospitalisiert wurden.»

Schunkert und seine Kollegen haben selbst auch untersucht, ob – vor der Einweisung ins Spital – von den Patienten dauerhaft eingenommene Blutdrucksenker einen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben. Diese Studie ist noch nicht veröffentlicht, aber: «Wir sehen nicht so überaus grosse Unterschiede.»

«Gewisse Beruhigung»

Der zweiten Hypothese zufolge könnten die Blutdrucksenker vom Typ ACE-Hemmer den Coronaviren womöglich leichter Eintritt in den Körper verschaffen, weil sie – im Tierversuch mit sehr hohen Dosierungen – in der Lunge mehr «Eintrittspforten» für die Viren schufen. Diese «Pforten» bilden sich jedoch nicht von heute auf morgen. Als die chinesischen Patienten im Spital – möglicherweise erstmals – diese Blutdrucksenker erhielten, waren sie aber bereits infiziert.

Zweitens, so Schunkert, gebe ihm noch etwas zu denken. «Die Patienten, die die erwähnten Blutdrucksenker erhielten, schienen bei Eintritt ins Spital insgesamt besser dran zu sein. Schwerer erkrankte Patienten haben diese Blutdrucksenker womöglich weniger häufig verordnet bekommen.» Der Herzspezialist schliesst das aus der Anzahl der verordneten Medikamente. «Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf haben einen tiefen Blutdruck, wenn sie im Schock sind. Deshalb sind Blutdrucksenker dann unnötig. Diese wurden in der Vergleichsgruppe, in der die Patienten dann häufiger einen schlechten Verlauf hatten, auch deutlich weniger verordnet.»

Trotz dieser Einwände liefere die chinesische Studie aber eine «gewisse Beruhigung», sagt Schunkert. «Es sieht so aus, als ob die Patienten, die solche Blutdrucksenker ab dem Moment der Hospitalisation erhalten, zumindest keinen Nachteil haben.»

Wichtigen Faktor nicht berücksichtigt

Zu ähnlichen Schlüssen kommen auch die Studien aus Grossbritannien und aus Italien. Beide wurden noch nicht von Fachexperten begutachtet. An der britischen Studie nahmen 205 Patienten teil, 53 von ihnen erkrankten schwer. Das Risiko dafür war kleiner bei denjenigen, die in der Woche vor der Erkrankung oder aber im Spital einen ACE-Hemmer gegen ihren Bluthochdruck genommen hatten. Einen wichtigen Faktor, das Rauchen, berücksichtigten die britischen Forscher jedoch ebenso wenig wie die chinesischen. Deshalb ist offen, ob in der Gruppe mit oder ohne die erwähnten Blutdrucksenker mehr Raucher waren. Raucher haben mehr «Andockstellen» für die Viren in der Lunge.

Bleibt noch eine italienische Studie. Dort analysierten die Ärzte die Begleitumstände bei über 2600 Patienten mit Covid-19, die in der Region Emilia hospitalisiert wurden oder gar starben. Das grösste Risiko ging mit höherem Alter einher, Bluthochdruck wog im Vergleich dazu viel weniger. Und die vorgängige Einnahme von ACE-Hemmern hatte keinen messbaren Einfluss – wobei dieses Resultat auf tönernen Füssen steht.

Die Vielzahl an Studien zeichnet auch ein Bild der grassierenden «Infodemie».

«Die erwähnten Studien haben alle nur eine begrenzte Aussagekraft», sagt Heribert Schunkert. Das liegt daran, dass alle Daten rückblickend analysiert wurden. Dieses Vorgehen bietet keine Gewähr, dass die Patienten in allen Punkten – zum Beispiel dem Rauchen – wirklich vergleichbar waren.

Diese Studien zeichnen auch ein Bild der grassierenden «Infodemie». Über 7000 angebliche wissenschaftliche Fachartikel wurden seit Mitte Januar veröffentlicht. Darunter sind auch solche mit unhaltbaren Aussagen – die aber dennoch über die sozialen Medien und vermeintlich seriös erscheinende Websites fleissig verbreitet werden.

Belastbare Aussagen zu den Blutdrucksenkern werden vermutlich erst weitere Studien liefern, insbesondere solche, bei denen den Patienten der Blutdrucksenker per Losentscheid zugeteilt oder aber abgesetzt wird. Vorerst bleibt deshalb offen, ob und welche Blutdrucksenker nun nützen, schaden oder aber gar keinen Einfluss auf den Krankheitsverlauf bei Covid-19 haben.

Rat an Patienten mit Bluthochdruck

Was sollen Patienten mit Bluthochdruck nun tun? Die kardiologischen Fachgesellschaften raten einhellig, das verordnete Medikament weiter zu nehmen wie mit dem Arzt besprochen. Denn die negativen Folgen beim Absetzen seien gewiss, die möglichen Auswirkungen von Blutdruckmedikamenten bei einer Corona-Infektion aber bislang rein hypothetisch. Wer beispielsweise an Herzschwäche leidet und das Medikament absetzt, kann rasch in einen lebensbedrohlichen Zustand geraten.

In der britischen Ärztezeitung rieten zwei Pharmakologen den Ärzten, bei den Patienten, die nur leichten Bluthochdruck, keine nennenswerten Vorerkrankungen und ein hohes Risiko für eine Ansteckung mit Coronaviren haben, «in Erwägung zu ziehen», den Blutdrucksenker zu pausieren, und zwar spätestens dann, wenn der Patient an Covid-19 erkrankt sei. Pausieren könnten demnach auch alle während einer Covid-19-Erkrankung, die den Blutdrucksenker nicht dringend brauchen. Patienten sollten das Vorgehen aber immer vorher mit dem Arzt absprechen.

Zwei US-Professoren hingegen empfehlen den Ärzten, sich zu überlegen, was sie im Nachhinein mehr bereuen würden: Wenn sie dem Patienten empfehlen, den Blutdrucksenker abzusetzen, der Patient dann schwer an Covid-19 erkrankt und zuletzt womöglich herauskommt, dass das Medikament manchem Infizierten genützt hätte? Oder wenn sie dem Patienten raten, den Blutdrucksenker beizubehalten, der Patient schwer erkrankt und am Ende erkannt wird, dass das Medikament in manchen Fällen nachteilig war?

Am wenigsten Reue würde wohl die dritte Möglichkeit verursachen: Dass die Blutdrucksenker vielleicht kaum einen Einfluss auf den Verlauf bei Covid-19 haben. Gegenwärtig sind mehrere Studien im Gang, die – hoffentlich – noch im Frühling die Antwort auf die drängenden Fragen liefern.