Coronavirus in der Schweiz - Bund kann derzeit keine Covid-Zertifikate ausstellen | Zunahme bei Ansteckungen und Spitaleintritten

Bern: Grosser Aufmarsch der Massnahmengegner zeichnet sich ab

In Bern versammeln sich am Nachmittag die Gegner der Covid-Massnahmen zu einer nationalen Kundgebung. Bereits vor dem offiziellen Besammlungstermin haben sich hunderte auf dem Münsterplatz eingefunden.

In angrenzenden Gassen machen sich die Trychler, die die Protestmärsche der Massnahmengegner jeweils begleiten, bereit für ihren Einsatz.

Die Kundgebung ist von der Stadt Bern bewilligt. Die Polizei ist bisher vor allem mit Einsatzwagen präsent und patrouilliert in Fahrzeugen durch die Stadt. Bislang ist es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen.

Offiziell beginnt die Kundgebung um 13.30 Uhr mit dem Marsch auf einer vorgegebenen Route Richtung Bundesplatz. Dort werden dann Reden gehalten.

Die Stadt Bern hatte Anfang Woche die Kundgebung unter Auflagen bewilligt. So sollte die Kundgebung am Samstag die letzte sein vor der Abstimmung. Auch die jeweils an den vergangenen Donnerstagen stattgefundenen illegalen Demonstrationen sollen aufhören, so die Hoffnung der Stadt.

Ob das Kalkül aufgeht, wird sich weisen. Im Vorfeld der samstäglichen Kundgebung tobte in den einschlägigen Internetforen der Massnahmengegner eine heftige Debatte, ob es richtig war, dass sich die Organisatoren der Kundgebung den Bedingungen der Stadt unterworfen haben. Die Bewegung «Massvoll» etwa nimmt offiziell nicht an der Demonstration teil und verteilt stattdessen anderswo in der Schweiz Flyer.

In den Foren waren aber auch viele Stimmen zu lesen, die aufriefen, trotz allem nach Bern zu kommen, um friedlich den Protest an der Covid-Politik des Bundes auf die Strasse zu tragen, schliesslich gehe es um die Sache.

In der Bewegung gegen die Covid-Massnahmen des Bundes sammelt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Menschen. Die Szene ist aber auch von rechtsextremem Gedankengut durchsetzt.